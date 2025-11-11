Совет Федерации РФ одобрил кандидатуру нового прокурора ХМАО

Совет Федерации одобрил кандидатуру Дмитрия Попова на должность главы прокуратуры ХМАО Фото: Илья Московец © URA.RU

Совет Федерации на заседании комитетов одобрил кандидатуру Дмитрия Попова на должность прокурора региона. Об этом стало известно из трансляции заседания Совфеда.

«Представляется должность Попова Дмитрия Ивановича. Для согласования возможности его назначения на должность прокурора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Прошу поддержать его назначение на должность прокурора ХМАО-Югры», — заявил первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин. Комитет единогласно согласовал кандидатуру Попова.