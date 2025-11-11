Логотип РИА URA.RU
Общество

Совет Федерации РФ одобрил кандидатуру нового прокурора ХМАО

11 ноября 2025 в 14:59
Фото: Илья Московец © URA.RU

Совет Федерации на заседании комитетов одобрил кандидатуру Дмитрия Попова на должность прокурора региона. Об этом стало известно из трансляции заседания Совфеда.

«Представляется должность Попова Дмитрия Ивановича. Для согласования возможности его назначения на должность прокурора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Прошу поддержать его назначение на должность прокурора ХМАО-Югры», — заявил первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин. Комитет единогласно согласовал кандидатуру Попова.

Ранее URA.RU сообщало, что Путин внес в Совет Федерации кандидатуру первого заместителя прокурора Приморского края Дмитрия Попова для назначения на должность прокурора Югры. Прежнего главу надзорного ведомства Евгения Ботвинкина комитеты Совфеда одобрили на пост главы в республику Тыва.

