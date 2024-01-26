Подростки похитили двухметрового Санта Клауса в Екатеринбурге. Видео

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Санта Клаус радовал жильцов дома все праздники, а теперь находится в неизвестном месте (архивное фото) Фото:

Трое подростков в Екатеринбурге похитили фигуру Санта Клауса, которая украшала двор многоэтажки на улице Степана Разина. Юные вандалы попали на видео, которым с URA.RU поделились в ТСЖ «Солнечное».

«21 января два парня и девушка развлекались во дворе дома № 95 на Степана Разина. Дождавшись, когда детвора уйдет, подростки отвязали от елки двухметровую фигуру Санта Клауса и бросились наутек. Мы написали заявление в полицию и предоставили видео с камер», — рассказали в ТСЖ.

Коммунальщики просят горожан помочь опознать воришек и убедить их вернуть фигуру на место. Ущерб оценивается примерно в 20 тысяч рублей.

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Трое подростков в Екатеринбурге похитили фигуру Санта Клауса, которая украшала двор многоэтажки на улице Степана Разина. Юные вандалы попали на видео, которым с URA.RU поделились в ТСЖ «Солнечное». «21 января два парня и девушка развлекались во дворе дома № 95 на Степана Разина. Дождавшись, когда детвора уйдет, подростки отвязали от елки двухметровую фигуру Санта Клауса и бросились наутек. Мы написали заявление в полицию и предоставили видео с камер», — рассказали в ТСЖ. Коммунальщики просят горожан помочь опознать воришек и убедить их вернуть фигуру на место. Ущерб оценивается примерно в 20 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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