Санта Клаус радовал жильцов дома все праздники, а теперь находится в неизвестном месте (архивное фото)
Трое подростков в Екатеринбурге похитили фигуру Санта Клауса, которая украшала двор многоэтажки на улице Степана Разина. Юные вандалы попали на видео, которым с URA.RU поделились в ТСЖ «Солнечное».
«21 января два парня и девушка развлекались во дворе дома № 95 на Степана Разина. Дождавшись, когда детвора уйдет, подростки отвязали от елки двухметровую фигуру Санта Клауса и бросились наутек. Мы написали заявление в полицию и предоставили видео с камер», — рассказали в ТСЖ.
Коммунальщики просят горожан помочь опознать воришек и убедить их вернуть фигуру на место. Ущерб оценивается примерно в 20 тысяч рублей.
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