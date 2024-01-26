26 января 2024

Путин принял новую меру для борьбы с недружественными странами

Путин разрешил экономическим важным компаниям РФ не делиться информацией с США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир, топ
Владимир Путин подписал указ, который является ответом на недружественные действия стран Запада Фото:

Российские хозяйственные общества, которые являются экономически значимыми, больше не обязаны раскрывать информацию недружественным странам, в том числе и США. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.

«Хозяйственные общества и связанные с ними лица вправе не раскрывать и (или) не предоставлять иную информацию, подлежащую раскрытию и (или) предоставлению на основании требований законодательства РФ», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

Отмечается, что данная мера вводится в ответ на недружественные действия стран. Как сказано в тексте указа, политика стран Запада противоречит нормам международного права.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские хозяйственные общества, которые являются экономически значимыми, больше не обязаны раскрывать информацию недружественным странам, в том числе и США. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. «Хозяйственные общества и связанные с ними лица вправе не раскрывать и (или) не предоставлять иную информацию, подлежащую раскрытию и (или) предоставлению на основании требований законодательства РФ», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов. Отмечается, что данная мера вводится в ответ на недружественные действия стран. Как сказано в тексте указа, политика стран Запада противоречит нормам международного права.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...