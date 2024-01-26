Путин принял новую меру для борьбы с недружественными странами

Путин разрешил экономическим важным компаниям РФ не делиться информацией с США

27 января 2024 в 11:31 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ, который является ответом на недружественные действия стран Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские хозяйственные общества, которые являются экономически значимыми, больше не обязаны раскрывать информацию недружественным странам, в том числе и США. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. «Хозяйственные общества и связанные с ними лица вправе не раскрывать и (или) не предоставлять иную информацию, подлежащую раскрытию и (или) предоставлению на основании требований законодательства РФ», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов. Отмечается, что данная мера вводится в ответ на недружественные действия стран. Как сказано в тексте указа, политика стран Запада противоречит нормам международного права.

Российские хозяйственные общества, которые являются экономически значимыми, больше не обязаны раскрывать информацию недружественным странам, в том числе и США. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. «Хозяйственные общества и связанные с ними лица вправе не раскрывать и (или) не предоставлять иную информацию, подлежащую раскрытию и (или) предоставлению на основании требований законодательства РФ», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов. Отмечается, что данная мера вводится в ответ на недружественные действия стран. Как сказано в тексте указа, политика стран Запада противоречит нормам международного права.