В мире США У Техаса появился новый союзник в конфликте с Белым домом 28 января 2024 в 01:38 Размер текста - 17 + Белый дом препятствует защите американских границ, полагают в профсоюзе Фото: Official White House / Adam Schultz Сторону штата Техас в его конфликте с Белым домом занял профсоюз агентов и сотрудников пограничной службы США. Там заявили, что американское правительство старается сделать все возможное, чтобы помешать охране границ на фоне возникшего напряжения. «Действующая администрация продолжает делать все, что может, чтобы помешать охране нашей границы», — передали в организации, заявление которой приводит РИА Новости. По словам представителей профсоюза, возникшая ситуация «вызывает сожаление». Конфликт на границе Техаса и Мексики возник из-за установки местной погранслужбой колючей проволоки, которую использовали для защиты от нелегальных мигрантов. Президент США Джо Байден потребовал убрать ограждения, однако правительство штата отказалось выполнять требование лидера страны. Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик и вовсе пригрозил главе Белого дома вооруженным конфликтом. Сторону штата Техас в его конфликте с Белым домом занял профсоюз агентов и сотрудников пограничной службы США. Там заявили, что американское правительство старается сделать все возможное, чтобы помешать охране границ на фоне возникшего напряжения. «Действующая администрация продолжает делать все, что может, чтобы помешать охране нашей границы», — передали в организации, заявление которой приводит РИА Новости. По словам представителей профсоюза, возникшая ситуация «вызывает сожаление». Конфликт на границе Техаса и Мексики возник из-за установки местной погранслужбой колючей проволоки, которую использовали для защиты от нелегальных мигрантов. Президент США Джо Байден потребовал убрать ограждения, однако правительство штата отказалось выполнять требование лидера страны. Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик и вовсе пригрозил главе Белого дома вооруженным конфликтом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям