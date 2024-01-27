В Свердловской области потратят 220 миллионов рублей на спортплощадки

В 2024 году в 11 школах Свердловской области отремонтируют спортивные площадки. По решению губернатора Евгения Куйвашева на эту инициативу власти выделят 220 миллионов рублей, сообщает департамент информационной политики региона (ДИП).
«Развитие инфраструктуры и создание капитала педагогических кадров в школах — один из приоритетов системы образования региона. Среди образовательных организаций, в которых в этом году будут благоустроены спортивные площадки, две сельские школы», — передает слова министра образования и молодежной политики региона Юрия Биктуганова ДИП.
Новые площадки появятся в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Богдановиче, Красноуральске, Сухом Логе и Нижней Салде, а также в школах Нижнетуринского, Талицкого, Новолялинского и Режевского городских округов. На территории школ планируется установить поля с искусственным покрытием, волейбольные площадки и беговые дорожки.
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