27 января 2024
26 января 2024

В Свердловской области потратят 220 миллионов рублей на спортплощадки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, одиночество, спортивная площадка, мягкая игрушка
Власти планируют построить беговые дорожки и новые площадки для спорта в школах Фото:

В 2024 году в 11 школах Свердловской области отремонтируют спортивные площадки. По решению губернатора Евгения Куйвашева на эту инициативу власти выделят 220 миллионов рублей, сообщает департамент информационной политики региона (ДИП).

«Развитие инфраструктуры и создание капитала педагогических кадров в школах — один из приоритетов системы образования региона. Среди образовательных организаций, в которых в этом году будут благоустроены спортивные площадки, две сельские школы», — передает слова министра образования и молодежной политики региона Юрия Биктуганова ДИП.

Новые площадки появятся в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Богдановиче, Красноуральске, Сухом Логе и Нижней Салде, а также в школах Нижнетуринского, Талицкого, Новолялинского и Режевского городских округов. На территории школ планируется установить поля с искусственным покрытием, волейбольные площадки и беговые дорожки.

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В 2024 году в 11 школах Свердловской области отремонтируют спортивные площадки. По решению губернатора Евгения Куйвашева на эту инициативу власти выделят 220 миллионов рублей, сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «Развитие инфраструктуры и создание капитала педагогических кадров в школах — один из приоритетов системы образования региона. Среди образовательных организаций, в которых в этом году будут благоустроены спортивные площадки, две сельские школы», — передает слова министра образования и молодежной политики региона Юрия Биктуганова ДИП. Новые площадки появятся в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Богдановиче, Красноуральске, Сухом Логе и Нижней Салде, а также в школах Нижнетуринского, Талицкого, Новолялинского и Режевского городских округов. На территории школ планируется установить поля с искусственным покрытием, волейбольные площадки и беговые дорожки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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