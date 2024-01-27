Общество ЖКХ и Городская среда В Свердловской области потратят 220 миллионов рублей на спортплощадки 28 января 2024 в 11:59 Размер текста - 17 + Власти планируют построить беговые дорожки и новые площадки для спорта в школах Фото: Илья Московец © URA.RU В 2024 году в 11 школах Свердловской области отремонтируют спортивные площадки. По решению губернатора Евгения Куйвашева на эту инициативу власти выделят 220 миллионов рублей, сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «Развитие инфраструктуры и создание капитала педагогических кадров в школах — один из приоритетов системы образования региона. Среди образовательных организаций, в которых в этом году будут благоустроены спортивные площадки, две сельские школы», — передает слова министра образования и молодежной политики региона Юрия Биктуганова ДИП. Новые площадки появятся в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Богдановиче, Красноуральске, Сухом Логе и Нижней Салде, а также в школах Нижнетуринского, Талицкого, Новолялинского и Режевского городских округов. На территории школ планируется установить поля с искусственным покрытием, волейбольные площадки и беговые дорожки. В 2024 году в 11 школах Свердловской области отремонтируют спортивные площадки. По решению губернатора Евгения Куйвашева на эту инициативу власти выделят 220 миллионов рублей, сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «Развитие инфраструктуры и создание капитала педагогических кадров в школах — один из приоритетов системы образования региона. Среди образовательных организаций, в которых в этом году будут благоустроены спортивные площадки, две сельские школы», — передает слова министра образования и молодежной политики региона Юрия Биктуганова ДИП. Новые площадки появятся в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Богдановиче, Красноуральске, Сухом Логе и Нижней Салде, а также в школах Нижнетуринского, Талицкого, Новолялинского и Режевского городских округов. На территории школ планируется установить поля с искусственным покрытием, волейбольные площадки и беговые дорожки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям