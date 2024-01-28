Второй из претендентов на участие в выборах президента РФ сдал подписи в ЦИК. Фото, видео

Лидер «Коммунистов России» Малинкович сдал в ЦИК подписи в свою поддержку

28 января 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

Сергей Малинкович стал вторым кандидатом, который прошел этап сдачи подписей в ЦИК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович сдал подписи в свою поддержку перед выборами-2024 в ЦИК. Тем самым он стал вторым из претендентов на пост президента, который выполнил это условие. «Малинкович представил в ЦИК документы и подписи избирателей для регистрации в качестве кандидата на выборах президента России», — сообщает ТАСС. Представители партии принесли в ЦИК 19 больших картонных коробок, в которых и были подписи. Их нужно было собрать в размере не менее 100 и не более 105 тысяч, так как его выдвигает непарламентская партия. Процесс загрузки коробок с подписями перед их отправкой в ЦИК представители партии показали в своем telegram-канале. «Активисты загружают в партийный автомобиль коробки с драгоценными подписями, собранными для регистрации сталинского кандидата в президенты, пролетарского депутата Сергея Малинковича», — сообщается в telegram-канале. Ранее подписи в свою поддержку предоставил кандидат на пост президента РФ Владимир Путин. ЦИК зарегистрировала необходимые 315 тысяч подписей. Путину нужно было собрать больше подписей, так как он является самовыдвиженцем. Выборы главы России назначены на 17 марта. Активисты «Коммунистов России» грузят подписи за Малинкевича для отправки их в ЦИК РФ Фото: telegram-канал «Компартия Коммунисты России» Коробки с подписями отправляются в Центризбирком Фото: telegram-канал «Компартия Коммунисты России»

Лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович сдал подписи в свою поддержку перед выборами-2024 в ЦИК. Тем самым он стал вторым из претендентов на пост президента, который выполнил это условие. «Малинкович представил в ЦИК документы и подписи избирателей для регистрации в качестве кандидата на выборах президента России», — сообщает ТАСС. Представители партии принесли в ЦИК 19 больших картонных коробок, в которых и были подписи. Их нужно было собрать в размере не менее 100 и не более 105 тысяч, так как его выдвигает непарламентская партия. Процесс загрузки коробок с подписями перед их отправкой в ЦИК представители партии показали в своем telegram-канале. «Активисты загружают в партийный автомобиль коробки с драгоценными подписями, собранными для регистрации сталинского кандидата в президенты, пролетарского депутата Сергея Малинковича», — сообщается в telegram-канале. Ранее подписи в свою поддержку предоставил кандидат на пост президента РФ Владимир Путин. ЦИК зарегистрировала необходимые 315 тысяч подписей. Путину нужно было собрать больше подписей, так как он является самовыдвиженцем. Выборы главы России назначены на 17 марта.