Песков рассказал о радостях и сложностях своей семейной жизни

28 января 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков рассказал, что любит проводить время с семьей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что иногда работа забирает у него время, которое он хотел потратить на семью. Он отметил, что хочет наверстать упущенное. «Приходится жертвовать семейными делами из-за работы, дети обижаются. Они понимают и привыкают, но обида есть. Когда они взрослеют, то начинают изливать эти обиды. Становится стыдно. Надеюсь наверстать, потому что дети важнее, чем работа», — заявил Дмитрий Песков. Разговор с ним опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале . При этом Песков отметил, что дети — это счастье. Он с радостью вместе с ними переодевает все трудности и проблемы их жизни.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что иногда работа забирает у него время, которое он хотел потратить на семью. Он отметил, что хочет наверстать упущенное. «Приходится жертвовать семейными делами из-за работы, дети обижаются. Они понимают и привыкают, но обида есть. Когда они взрослеют, то начинают изливать эти обиды. Становится стыдно. Надеюсь наверстать, потому что дети важнее, чем работа», — заявил Дмитрий Песков. Разговор с ним опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. При этом Песков отметил, что дети — это счастье. Он с радостью вместе с ними переодевает все трудности и проблемы их жизни.