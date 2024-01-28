Песков рассказал о радостях и сложностях своей семейной жизни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков рассказал, что любит проводить время с семьей Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что иногда работа забирает у него время, которое он хотел потратить на семью. Он отметил, что хочет наверстать упущенное.

«Приходится жертвовать семейными делами из-за работы, дети обижаются. Они понимают и привыкают, но обида есть. Когда они взрослеют, то начинают изливать эти обиды. Становится стыдно. Надеюсь наверстать, потому что дети важнее, чем работа», — заявил Дмитрий Песков. Разговор с ним опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.

При этом Песков отметил, что дети — это счастье. Он с радостью вместе с ними переодевает все трудности и проблемы их жизни.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что иногда работа забирает у него время, которое он хотел потратить на семью. Он отметил, что хочет наверстать упущенное. «Приходится жертвовать семейными делами из-за работы, дети обижаются. Они понимают и привыкают, но обида есть. Когда они взрослеют, то начинают изливать эти обиды. Становится стыдно. Надеюсь наверстать, потому что дети важнее, чем работа», — заявил Дмитрий Песков. Разговор с ним опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. При этом Песков отметил, что дети — это счастье. Он с радостью вместе с ними переодевает все трудности и проблемы их жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...