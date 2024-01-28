Песков рассказал о радостях и сложностях своей семейной жизни

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что иногда работа забирает у него время, которое он хотел потратить на семью. Он отметил, что хочет наверстать упущенное.
«Приходится жертвовать семейными делами из-за работы, дети обижаются. Они понимают и привыкают, но обида есть. Когда они взрослеют, то начинают изливать эти обиды. Становится стыдно. Надеюсь наверстать, потому что дети важнее, чем работа», — заявил Дмитрий Песков. Разговор с ним опубликовал журналист Павел Зарубин в своем
При этом Песков отметил, что дети — это счастье. Он с радостью вместе с ними переодевает все трудности и проблемы их жизни.
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