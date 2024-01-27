Екатеринбуржцы повторят маршрут группы Дятлова 1959 года. Видео

28 января 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Поход продлится 10 дней, три ночи участники экспедиции планируют провести на самом перевале Фото: Владислав Постников Из Екатеринбурга стартовала экспедиция на перевал Дятлова, повторяющая маршрут 1959 года. На самом перевале участники планируют провести три ночи, сообщил URA.RU организатор экспедиции Алексей Королев. «Мы пройдем тем же самым маршрутом, которым 65 лет назад шла группа Игоря Дятлова: по реке Ауспии, с заходом в те же ключевые точки маршрута (например, побываем на 41-м квартале). На самом Перевале проведем три ночевки — две на месте дятловской палатки и одну — в районе кедра. Также проведем ряд экспериментов», — поделился Королев. По его словам, последний раз по этому маршруту ходили 25 лет назад. Сейчас туристы зимой предпочитают заходить на перевал Дятлова по наезженной дороге через базу Ильича. Оригинальный маршрут более экстремальный, поэтому вместе с участниками в экспедиции, организованной Фондом памяти группы Дятлова, будут настоящие манси на снегоходах. Поход продлится 10 дней. В день трагических событий с группой Дятлова — 2 февраля, участники экспедиции выйдут на связь со знаменитого перевала. Группа уральских туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в окрестностях горы Холатчахль при странных обстоятельствах в феврале 1959 года. Сейчас место стало культовым: туристы со всего мира приезжают посмотреть на известные горы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из Екатеринбурга стартовала экспедиция на перевал Дятлова, повторяющая маршрут 1959 года. На самом перевале участники планируют провести три ночи, сообщил URA.RU организатор экспедиции Алексей Королев. «Мы пройдем тем же самым маршрутом, которым 65 лет назад шла группа Игоря Дятлова: по реке Ауспии, с заходом в те же ключевые точки маршрута (например, побываем на 41-м квартале). На самом Перевале проведем три ночевки — две на месте дятловской палатки и одну — в районе кедра. Также проведем ряд экспериментов», — поделился Королев. По его словам, последний раз по этому маршруту ходили 25 лет назад. Сейчас туристы зимой предпочитают заходить на перевал Дятлова по наезженной дороге через базу Ильича. Оригинальный маршрут более экстремальный, поэтому вместе с участниками в экспедиции, организованной Фондом памяти группы Дятлова, будут настоящие манси на снегоходах. Поход продлится 10 дней. В день трагических событий с группой Дятлова — 2 февраля, участники экспедиции выйдут на связь со знаменитого перевала. Группа уральских туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в окрестностях горы Холатчахль при странных обстоятельствах в феврале 1959 года. Сейчас место стало культовым: туристы со всего мира приезжают посмотреть на известные горы.