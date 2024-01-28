СК возбудил уголовное дело после нападения на журналистку «Известий» Графчикову

После нападения на журналистку «Известий» Наталью Графчикову возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.
«Возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ)», — говорится в сообщении пресс-службы в
Вечером 27 января корреспондент «Известий» отправилась снимать материал про российскую блогосферу на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой. На мероприятии ее скрутили охранники. Еще несколько человек напали на оператора. «Известия» сообщали, что журналистку буквально выкинули за дверь, оставив ее без обуви. На улице ее ждал охранник, который стал ей угрожать и душить. Он хотел забрать телефон.
У Графчиковой гематома в правой лобно-височной области и ушибы мягких тканей головы. Также есть подозрение на сотрясение мозга.
Организаторы семинара уже прокомментировали ситуацию. Они заявили, что не хотели лишнего внимания к мероприятию, после которого ими могла заинтересоваться налоговая. Графчикова сообщила, что представители Тлиашиновой уже удалили все записи с камер.
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