Режиссера кинопремьеры «Мастер и Маргарита» заподозрили в спонсировании ВСУ

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Михаил Локшин подозревается в спонсировании ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Организация «Зов народа» обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову с требованием о возбуждении уголовного дела против режиссера Михаила Локшина, снявшего фильм «Мастер и Маргарита». По информации организации, он распространял фейковую информацию о ВС РФ и финансировал ВСУ.

«В феврале 2022 года Локшин репостил записи в поддержку Украины, в марте 2022 года, вероятно, задонатил украинской стороне», — передает содержание обращения RT. Там добавили, что организация «Зов народа» в связи с этим обратилась к главе СК и директору ФСБ с требованием о возбуждении уголовного дела против режиссера.

Отмечается, что записи, которые были связаны с поддержкой Украины и пожертвованиями, уже удалены. Соответствующие посты были опубликованы на странице Локшина в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Организация «Зов народа» обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову с требованием о возбуждении уголовного дела против режиссера Михаила Локшина, снявшего фильм «Мастер и Маргарита». По информации организации, он распространял фейковую информацию о ВС РФ и финансировал ВСУ. «В феврале 2022 года Локшин репостил записи в поддержку Украины, в марте 2022 года, вероятно, задонатил украинской стороне», — передает содержание обращения RT. Там добавили, что организация «Зов народа» в связи с этим обратилась к главе СК и директору ФСБ с требованием о возбуждении уголовного дела против режиссера. Отмечается, что записи, которые были связаны с поддержкой Украины и пожертвованиями, уже удалены. Соответствующие посты были опубликованы на странице Локшина в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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