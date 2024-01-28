Режиссера кинопремьеры «Мастер и Маргарита» заподозрили в спонсировании ВСУ

Организация «Зов народа» обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову с требованием о возбуждении уголовного дела против режиссера Михаила Локшина, снявшего фильм «Мастер и Маргарита». По информации организации, он распространял фейковую информацию о ВС РФ и финансировал ВСУ.
«В феврале 2022 года Локшин репостил записи в поддержку Украины, в марте 2022 года, вероятно, задонатил украинской стороне», — передает содержание обращения RT. Там добавили, что организация «Зов народа» в связи с этим обратилась к главе СК и директору ФСБ с требованием о возбуждении уголовного дела против режиссера.
Отмечается, что записи, которые были связаны с поддержкой Украины и пожертвованиями, уже удалены. Соответствующие посты были опубликованы на странице Локшина в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.