Новобранцы ВСУ в настоящее время получают недостаточное обучение и сталкиваются с проблемами в обеспечении, управлении войсками и подготовке. По словам бывшего командира 4-й роты 47-й механизированной бригады ВСУ Николая Мельника, многие учебные центры сейчас ограничиваются обучением только употребления алкогольных напитков.
«Сейчас большинство учебных центров не учат солдат ничему, кроме алкоголизма», — передает слова Мельника издание «Украинская правда». Он добавил, что в ВСУ имеются серьезные проблемы с обеспечением, подготовкой и управлением.
Офицер называет украинские войска «бумажной армией», отмечая отсутствие эффективности и нехватку мотивированных бойцов. Результатом являются случаи отказа от боя или сдачи в плен еще до начала штурма со стороны противника, заключил Мельник.
Украинские командиры выдают повестки алкоголикам и инвалидам, потому что считают, что такие мобилизованные солдаты вряд ли вернутся. Пленный военнослужащий ВСУ, известный как «Рыбак», утверждает, что командирам важно лишь поймать и отправить солдат, а их дальнейшая судьба не вызывает интереса. Он также указал на недостаточный уровень подготовки и проблемы с кадрами и планированием операций со стороны руководства ВСУ.
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