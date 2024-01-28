В мире Украина Украинский военный: новобранцев ВСУ обучают только алкоголизму 28 января 2024 в 18:12 Размер текста - 17 + ВСУ испытывают большие проблемы с обеспечением, заявил Николай Мельник Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новобранцы ВСУ в настоящее время получают недостаточное обучение и сталкиваются с проблемами в обеспечении, управлении войсками и подготовке. По словам бывшего командира 4-й роты 47-й механизированной бригады ВСУ Николая Мельника, многие учебные центры сейчас ограничиваются обучением только употребления алкогольных напитков. «Сейчас большинство учебных центров не учат солдат ничему, кроме алкоголизма», — передает слова Мельника издание «Украинская правда». Он добавил, что в ВСУ имеются серьезные проблемы с обеспечением, подготовкой и управлением. Офицер называет украинские войска «бумажной армией», отмечая отсутствие эффективности и нехватку мотивированных бойцов. Результатом являются случаи отказа от боя или сдачи в плен еще до начала штурма со стороны противника, заключил Мельник. Украинские командиры выдают повестки алкоголикам и инвалидам, потому что считают, что такие мобилизованные солдаты вряд ли вернутся. Пленный военнослужащий ВСУ, известный как «Рыбак», утверждает, что командирам важно лишь поймать и отправить солдат, а их дальнейшая судьба не вызывает интереса. Он также указал на недостаточный уровень подготовки и проблемы с кадрами и планированием операций со стороны руководства ВСУ. Новобранцы ВСУ в настоящее время получают недостаточное обучение и сталкиваются с проблемами в обеспечении, управлении войсками и подготовке. По словам бывшего командира 4-й роты 47-й механизированной бригады ВСУ Николая Мельника, многие учебные центры сейчас ограничиваются обучением только употребления алкогольных напитков. «Сейчас большинство учебных центров не учат солдат ничему, кроме алкоголизма», — передает слова Мельника издание «Украинская правда». Он добавил, что в ВСУ имеются серьезные проблемы с обеспечением, подготовкой и управлением. Офицер называет украинские войска «бумажной армией», отмечая отсутствие эффективности и нехватку мотивированных бойцов. Результатом являются случаи отказа от боя или сдачи в плен еще до начала штурма со стороны противника, заключил Мельник. Украинские командиры выдают повестки алкоголикам и инвалидам, потому что считают, что такие мобилизованные солдаты вряд ли вернутся. Пленный военнослужащий ВСУ, известный как «Рыбак», утверждает, что командирам важно лишь поймать и отправить солдат, а их дальнейшая судьба не вызывает интереса. Он также указал на недостаточный уровень подготовки и проблемы с кадрами и планированием операций со стороны руководства ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям