Украинский пленный объяснил, почему повестки приходят алкоголикам и инвалидам

Пленный ВСУ заявил, что командирам важно лишь вручить повестку и отправить в бой

08 января 2024 в 11:44 Размер текста - 17 +

На Украине не интересует судьба мобилизованных, заявил пленный ВСУ Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Повестки приходят алкоголикам и инвалидам потому что украинские командиры понимают, что эти мобилизованные вряд ли вернутся назад. Об этом рассказал военнопленный ВСУ с позывным «Рыбак». «Повестки вручают людям с инвалидностью, алкоголикам. Командиры понимают, что подобные мобилизованные солдаты назад не вернутся», — передает слова пленного «Известия». Он утверждает, что для командиров важно лишь поймать и отправить, а дальнейшая судьба солдатов не вызывает интереса. «Рыбак» отмечает, что он сам не желал идти на фронт из-за недостаточного уровня подготовки. Кроме того, он указывал на недостаток кадров и плохую разработку операций со стороны командования ВСУ. В Киеве и области было увеличено количество блокпостов для выдачи повесток. Сотрудникам военных комиссариатов разрешили заходить в дома для мобилизации граждан. За последние дни число блокпостов значительно возросло, особенно на международных трассах, сообщили очевидцы.

Повестки приходят алкоголикам и инвалидам потому что украинские командиры понимают, что эти мобилизованные вряд ли вернутся назад. Об этом рассказал военнопленный ВСУ с позывным «Рыбак». «Повестки вручают людям с инвалидностью, алкоголикам. Командиры понимают, что подобные мобилизованные солдаты назад не вернутся», — передает слова пленного «Известия». Он утверждает, что для командиров важно лишь поймать и отправить, а дальнейшая судьба солдатов не вызывает интереса. «Рыбак» отмечает, что он сам не желал идти на фронт из-за недостаточного уровня подготовки. Кроме того, он указывал на недостаток кадров и плохую разработку операций со стороны командования ВСУ. В Киеве и области было увеличено количество блокпостов для выдачи повесток. Сотрудникам военных комиссариатов разрешили заходить в дома для мобилизации граждан. За последние дни число блокпостов значительно возросло, особенно на международных трассах, сообщили очевидцы.