Украинский пленный объяснил, почему повестки приходят алкоголикам и инвалидам

Пленный ВСУ заявил, что командирам важно лишь вручить повестку и отправить в бой
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На Украине не интересует судьба мобилизованных, заявил пленный ВСУ Фото:
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Повестки приходят алкоголикам и инвалидам потому что украинские командиры понимают, что эти мобилизованные вряд ли вернутся назад. Об этом рассказал военнопленный ВСУ с позывным «Рыбак».

«Повестки вручают людям с инвалидностью, алкоголикам. Командиры понимают, что подобные мобилизованные солдаты назад не вернутся», — передает слова пленного «Известия». Он утверждает, что для командиров важно лишь поймать и отправить, а дальнейшая судьба солдатов не вызывает интереса.

«Рыбак» отмечает, что он сам не желал идти на фронт из-за недостаточного уровня подготовки. Кроме того, он указывал на недостаток кадров и плохую разработку операций со стороны командования ВСУ.

В Киеве и области было увеличено количество блокпостов для выдачи повесток. Сотрудникам военных комиссариатов разрешили заходить в дома для мобилизации граждан. За последние дни число блокпостов значительно возросло, особенно на международных трассах, сообщили очевидцы.

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Повестки приходят алкоголикам и инвалидам потому что украинские командиры понимают, что эти мобилизованные вряд ли вернутся назад. Об этом рассказал военнопленный ВСУ с позывным «Рыбак». «Повестки вручают людям с инвалидностью, алкоголикам. Командиры понимают, что подобные мобилизованные солдаты назад не вернутся», — передает слова пленного «Известия». Он утверждает, что для командиров важно лишь поймать и отправить, а дальнейшая судьба солдатов не вызывает интереса. «Рыбак» отмечает, что он сам не желал идти на фронт из-за недостаточного уровня подготовки. Кроме того, он указывал на недостаток кадров и плохую разработку операций со стороны командования ВСУ. В Киеве и области было увеличено количество блокпостов для выдачи повесток. Сотрудникам военных комиссариатов разрешили заходить в дома для мобилизации граждан. За последние дни число блокпостов значительно возросло, особенно на международных трассах, сообщили очевидцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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