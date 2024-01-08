Украинский пленный объяснил, почему повестки приходят алкоголикам и инвалидам

Повестки приходят алкоголикам и инвалидам потому что украинские командиры понимают, что эти мобилизованные вряд ли вернутся назад. Об этом рассказал военнопленный ВСУ с позывным «Рыбак».
«Повестки вручают людям с инвалидностью, алкоголикам. Командиры понимают, что подобные мобилизованные солдаты назад не вернутся», — передает слова пленного «Известия». Он утверждает, что для командиров важно лишь поймать и отправить, а дальнейшая судьба солдатов не вызывает интереса.
«Рыбак» отмечает, что он сам не желал идти на фронт из-за недостаточного уровня подготовки. Кроме того, он указывал на недостаток кадров и плохую разработку операций со стороны командования ВСУ.
В Киеве и области было увеличено количество блокпостов для выдачи повесток. Сотрудникам военных комиссариатов разрешили заходить в дома для мобилизации граждан. За последние дни число блокпостов значительно возросло, особенно на международных трассах, сообщили очевидцы.
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