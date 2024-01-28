Михалков ответил на обвинения Собчак о доносе Путину о «голой вечеринке»

Михалков: есть темы поважнее для обсуждения с Путиным, чем «голая вечеринка»
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Всероссийский форум "Россия страна возможностей", первый день. Москва, портрет, михалков никита, указательный палец
Никита Михалков заявил, что обсуждает с Владимиром Путиным более важные темы, чем «голая вечеринка» Фото:
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Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Народный артист России Никита Михалков отреагировал на утверждения журналистки Ксении Собчак о его якобы доносе президенту России Владимиру Путину о «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Он заявил, что у него есть более интересные и важные темы для обсуждения с президентом, и назвал эту информацию недостоверной.

«В те нечастые возможности встречи и разговора с президентом, уверяю Вас, у нас есть более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни», — написал Михалков в своем telegram-канале. Он также напомнил Собчак о ее участии в «голой вечеринке».

Ксения Собчак ранее утверждала, что Никита Михалков сообщил Путину о «голой вечеринке» и предоставил ему видео из клуба. Вечеринка, о которой шла речь, проходила в клубе «Мутабор» ночью 21 декабря 2023 года. Несколько артистов, принявших участие в вечеринке, столкнулись с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу, включая Филиппа Киркорова, который потерял рекламные контракты, а его выступления были удалены из эфира рождественского концерта на Первом канале, передают «Дни.ру».

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Народный артист России Никита Михалков отреагировал на утверждения журналистки Ксении Собчак о его якобы доносе президенту России Владимиру Путину о «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Он заявил, что у него есть более интересные и важные темы для обсуждения с президентом, и назвал эту информацию недостоверной. «В те нечастые возможности встречи и разговора с президентом, уверяю Вас, у нас есть более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни», — написал Михалков в своем telegram-канале. Он также напомнил Собчак о ее участии в «голой вечеринке». Ксения Собчак ранее утверждала, что Никита Михалков сообщил Путину о «голой вечеринке» и предоставил ему видео из клуба. Вечеринка, о которой шла речь, проходила в клубе «Мутабор» ночью 21 декабря 2023 года. Несколько артистов, принявших участие в вечеринке, столкнулись с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу, включая Филиппа Киркорова, который потерял рекламные контракты, а его выступления были удалены из эфира рождественского концерта на Первом канале, передают «Дни.ру».
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Ссылки по теме
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