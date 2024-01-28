Mash: Волочкову оштрафовали на 40 тысяч за справление нужды под елкой

Балерину Анастасию Волочкову оштрафовали на 40 тысяч рублей за то, что она справляла нужду под елкой. Также известно, что балерина ходила голой по своему участку в элитном поселке на Новорижском шоссе в Москве.
«С Анастасии Волочковой взыскали 40 тысяч рублей — за то, что она справляла нужду под елкой», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что также балерина была замечена в ходьбе голой по своему участку в элитном поселке. Заявление с обвинениями в адрес балерины написала бывшая солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская.
Ранее Волочкова обвинила Любомскую в утечке интимных фотографий, на которых она гуляет возле своего коттеджа. Сначала певица судебным путем получила компенсацию в размере 360 тысяч рублей за оскорбления, но осталась недовольна этим и решила продолжить спор. В своем заявлении Любомская просила взыскать с Волочковой 50 тысяч рублей, которые она потратила на услуги адвоката, передали в telegram-канале.
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