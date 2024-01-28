Mash: Волочкову оштрафовали на 40 тысяч за справление нужды под елкой

28 января 2024 в 19:26 Размер текста - 17 +

Анастасию Волочкову оштрафовали на 40 тысяч рублей Фото: Василий Колотилов © URA.RU Балерину Анастасию Волочкову оштрафовали на 40 тысяч рублей за то, что она справляла нужду под елкой. Также известно, что балерина ходила голой по своему участку в элитном поселке на Новорижском шоссе в Москве. «С Анастасии Волочковой взыскали 40 тысяч рублей — за то, что она справляла нужду под елкой», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что также балерина была замечена в ходьбе голой по своему участку в элитном поселке. Заявление с обвинениями в адрес балерины написала бывшая солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская. Ранее Волочкова обвинила Любомскую в утечке интимных фотографий, на которых она гуляет возле своего коттеджа. Сначала певица судебным путем получила компенсацию в размере 360 тысяч рублей за оскорбления, но осталась недовольна этим и решила продолжить спор. В своем заявлении Любомская просила взыскать с Волочковой 50 тысяч рублей, которые она потратила на услуги адвоката, передали в telegram-канале.

Балерину Анастасию Волочкову оштрафовали на 40 тысяч рублей за то, что она справляла нужду под елкой. Также известно, что балерина ходила голой по своему участку в элитном поселке на Новорижском шоссе в Москве. «С Анастасии Волочковой взыскали 40 тысяч рублей — за то, что она справляла нужду под елкой», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что также балерина была замечена в ходьбе голой по своему участку в элитном поселке. Заявление с обвинениями в адрес балерины написала бывшая солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская. Ранее Волочкова обвинила Любомскую в утечке интимных фотографий, на которых она гуляет возле своего коттеджа. Сначала певица судебным путем получила компенсацию в размере 360 тысяч рублей за оскорбления, но осталась недовольна этим и решила продолжить спор. В своем заявлении Любомская просила взыскать с Волочковой 50 тысяч рублей, которые она потратила на услуги адвоката, передали в telegram-канале.