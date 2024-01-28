Mash: Волочкову оштрафовали на 40 тысяч за справление нужды под елкой

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Предвыборные штабы партий 18 сентября 2016 Москва , анастасия волочкова
Анастасию Волочкову оштрафовали на 40 тысяч рублей Фото:

Балерину Анастасию Волочкову оштрафовали на 40 тысяч рублей за то, что она справляла нужду под елкой. Также известно, что балерина ходила голой по своему участку в элитном поселке на Новорижском шоссе в Москве.

«С Анастасии Волочковой взыскали 40 тысяч рублей — за то, что она справляла нужду под елкой», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что также балерина была замечена в ходьбе голой по своему участку в элитном поселке. Заявление с обвинениями в адрес балерины написала бывшая солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская.

Ранее Волочкова обвинила Любомскую в утечке интимных фотографий, на которых она гуляет возле своего коттеджа. Сначала певица судебным путем получила компенсацию в размере 360 тысяч рублей за оскорбления, но осталась недовольна этим и решила продолжить спор. В своем заявлении Любомская просила взыскать с Волочковой 50 тысяч рублей, которые она потратила на услуги адвоката, передали в telegram-канале.

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Балерину Анастасию Волочкову оштрафовали на 40 тысяч рублей за то, что она справляла нужду под елкой. Также известно, что балерина ходила голой по своему участку в элитном поселке на Новорижском шоссе в Москве. «С Анастасии Волочковой взыскали 40 тысяч рублей — за то, что она справляла нужду под елкой», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что также балерина была замечена в ходьбе голой по своему участку в элитном поселке. Заявление с обвинениями в адрес балерины написала бывшая солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская. Ранее Волочкова обвинила Любомскую в утечке интимных фотографий, на которых она гуляет возле своего коттеджа. Сначала певица судебным путем получила компенсацию в размере 360 тысяч рублей за оскорбления, но осталась недовольна этим и решила продолжить спор. В своем заявлении Любомская просила взыскать с Волочковой 50 тысяч рублей, которые она потратила на услуги адвоката, передали в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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