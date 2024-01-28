В Британии раскрыли подробности болезни Карла III

Карл III не будет выполнять королевские мероприятия в течение месяца, пока он восстанавливается после операцииФото: Министерство обороны Великобритании
Король Великобритании Карл III не будет исполнять официальные обязанности монарха в течение месяца, пока он восстанавливается после плановой операции. Об этом сообщает телеканал Sky News.
«Король перенес операцию по удалению увеличенной простаты в пятницу в Лондонской клинике и остается в больнице», — говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что у Карла III будет восстановительный период, в течение которого он будет доступен для государственных вопросов, находясь в больнице, а после выписки сможет заниматься правительственными бумагами.
Ранее стало известно, что король Великобритании Карл III был госпитализирован для лечения простаты. В последний раз король выполнял свои обязанности в частном порядке 25 января, перед прибытием в Лондон из Норфолка, чтобы подготовиться к процедуре.
Король Великобритании Карл III не будет исполнять официальные обязанности монарха в течение месяца, пока он восстанавливается после плановой операции. Об этом сообщает телеканал Sky News. «Король перенес операцию по удалению увеличенной простаты в пятницу в Лондонской клинике и остается в больнице», — говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что у Карла III будет восстановительный период, в течение которого он будет доступен для государственных вопросов, находясь в больнице, а после выписки сможет заниматься правительственными бумагами. Ранее стало известно, что король Великобритании Карл III был госпитализирован для лечения простаты. В последний раз король выполнял свои обязанности в частном порядке 25 января, перед прибытием в Лондон из Норфолка, чтобы подготовиться к процедуре.