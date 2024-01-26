Король Британии госпитализирован для операции простаты

Карл III ежегодно проходит лечение увеличенной простаты, пишет CBSФото: Министерство обороны Великобритании
Король Великобритании Карл III был госпитализирован 26 января для лечения простаты. Об этом сообщает CBS.
«Британский король Карл III был госпитализирован в пятницу в частную лондонскую больницу для планового лечения увеличенной простаты, которое, как объявил на прошлой неделе Букингемский дворец, он будет проходить», — говорится в материале. Уточняется, что правитель Соединенного королевства ежегодно проходит это лечение.
Ранее стало известно, что британский король временно прекратит исполнять свои полномочия, передает Общественное телевидение России. Сообщалось, что он готовится к госпитализации. Тем не менее в Букингемском дворце заявили, что состояние монарха благоприятное, дополняет MK.RU.
Король Великобритании Карл III был госпитализирован 26 января для лечения простаты. Об этом сообщает CBS. «Британский король Карл III был госпитализирован в пятницу в частную лондонскую больницу для планового лечения увеличенной простаты, которое, как объявил на прошлой неделе Букингемский дворец, он будет проходить», — говорится в материале. Уточняется, что правитель Соединенного королевства ежегодно проходит это лечение. Ранее стало известно, что британский король временно прекратит исполнять свои полномочия, передает Общественное телевидение России. Сообщалось, что он готовится к госпитализации. Тем не менее в Букингемском дворце заявили, что состояние монарха благоприятное, дополняет MK.RU.