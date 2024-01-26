Король Британии госпитализирован для операции простаты

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Вооруженные силы Великобритании. stock, чарльз, карл III, карл 3,  stock
Карл III ежегодно проходит лечение увеличенной простаты, пишет CBS Фото:

Король Великобритании Карл III был госпитализирован 26 января для лечения простаты. Об этом сообщает CBS.

«Британский король Карл III был госпитализирован в пятницу в частную лондонскую больницу для планового лечения увеличенной простаты, которое, как объявил на прошлой неделе Букингемский дворец, он будет проходить», — говорится в материале. Уточняется, что правитель Соединенного королевства ежегодно проходит это лечение.

Ранее стало известно, что британский король временно прекратит исполнять свои полномочия, передает Общественное телевидение России. Сообщалось, что он готовится к госпитализации. Тем не менее в Букингемском дворце заявили, что состояние монарха благоприятное, дополняет MK.RU.

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Король Великобритании Карл III был госпитализирован 26 января для лечения простаты. Об этом сообщает CBS. «Британский король Карл III был госпитализирован в пятницу в частную лондонскую больницу для планового лечения увеличенной простаты, которое, как объявил на прошлой неделе Букингемский дворец, он будет проходить», — говорится в материале. Уточняется, что правитель Соединенного королевства ежегодно проходит это лечение. Ранее стало известно, что британский король временно прекратит исполнять свои полномочия, передает Общественное телевидение России. Сообщалось, что он готовится к госпитализации. Тем не менее в Букингемском дворце заявили, что состояние монарха благоприятное, дополняет MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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