В Верхней Пышме (Свердловская область) 28 января пропала 12-летняя Софья Олейникова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв».
«Внимание! Пропала 12-летняя Софья Олейникова! Приметы: рост 162 сантиметра, среднее телосложение, сине-зеленые глаза, светлые волосы до плеч. На момент пропажи была одета в черные куртку, худи и брюки, а также белые кроссовки. С собой у девочки был серый вельветовый рюкзак», — пишет сообщество «СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте».
Розыском пропавшей занимается МО МВД России «Верхнепышминский». Сообщить информацию о местонахождении несовершеннолетней можно по телефону 8(34368)5-43-44.
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