28 января 2024
27 января 2024

В Свердловской области пропала 12-летняя девочка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка по орловским местам. Екатеринбург, ребенок, зима, девочка, образование, школьница
Местонахождение девочки неизвестно с 28 января Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) 28 января пропала 12-летняя Софья Олейникова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв».

«Внимание! Пропала 12-летняя Софья Олейникова! Приметы: рост 162 сантиметра, среднее телосложение, сине-зеленые глаза, светлые волосы до плеч. На момент пропажи была одета в черные куртку, худи и брюки, а также белые кроссовки. С собой у девочки был серый вельветовый рюкзак», — пишет сообщество «СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте».

Розыском пропавшей занимается МО МВД России «Верхнепышминский». Сообщить информацию о местонахождении несовершеннолетней можно по телефону 8(34368)5-43-44.

Фото:

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В Верхней Пышме (Свердловская область) 28 января пропала 12-летняя Софья Олейникова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв». «Внимание! Пропала 12-летняя Софья Олейникова! Приметы: рост 162 сантиметра, среднее телосложение, сине-зеленые глаза, светлые волосы до плеч. На момент пропажи была одета в черные куртку, худи и брюки, а также белые кроссовки. С собой у девочки был серый вельветовый рюкзак», — пишет сообщество «СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте». Розыском пропавшей занимается МО МВД России «Верхнепышминский». Сообщить информацию о местонахождении несовершеннолетней можно по телефону 8(34368)5-43-44.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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