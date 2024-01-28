В Свердловской области пропала 12-летняя девочка. Фото

29 января 2024 в 01:41 Размер текста - 17 +

Местонахождение девочки неизвестно с 28 января Фото: Илья Московец © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) 28 января пропала 12-летняя Софья Олейникова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв». «Внимание! Пропала 12-летняя Софья Олейникова! Приметы: рост 162 сантиметра, среднее телосложение, сине-зеленые глаза, светлые волосы до плеч. На момент пропажи была одета в черные куртку, худи и брюки, а также белые кроссовки. С собой у девочки был серый вельветовый рюкзак», — пишет сообщество «СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте». Розыском пропавшей занимается МО МВД России «Верхнепышминский». Сообщить информацию о местонахождении несовершеннолетней можно по телефону 8(34368)5-43-44. Фото: сообщество «СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/poproriw?from=search&w=wall-155601607_14899

В Верхней Пышме (Свердловская область) 28 января пропала 12-летняя Софья Олейникова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв». «Внимание! Пропала 12-летняя Софья Олейникова! Приметы: рост 162 сантиметра, среднее телосложение, сине-зеленые глаза, светлые волосы до плеч. На момент пропажи была одета в черные куртку, худи и брюки, а также белые кроссовки. С собой у девочки был серый вельветовый рюкзак», — пишет сообщество «СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте». Розыском пропавшей занимается МО МВД России «Верхнепышминский». Сообщить информацию о местонахождении несовершеннолетней можно по телефону 8(34368)5-43-44.