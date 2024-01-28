Крупный пожар разгорелся утром 29 января Фото: Илья Московец © URA.RU

В Арамиле (Свердловская область) ликвидирован крупный пожар, который разгорелся в цехе по производству еды «Жизньмарт» утром 29 января. Об этом сообщили в telegram-канале «МЧС Свердловской области».

«В 08:59 (по местному времени) огнеборцы ликвидировали открытое горение на пожаре по улице Гарнизонной в Арамиле. Пожарно — спасательные подразделения проводят разборку и проливку сгоревших конструкций», — говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 800 квадратных метров, к ликвидации возгорания были привлечены 15 единиц спецтехники и 44 человека личного состава. Пожарные дознаватели выясняют причину произошедшего.

В Арамиле загорелась кровля у цеха по изготовлению еды Фото: «МЧС по Свердловской области»

Тушение пожара осложнялось сильной задымленностью Фото: «МЧС по Свердловской области»