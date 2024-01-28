28 января 2024
27 января 2024

В Арамиле ликвидирован пожар в цехе по производству еды «Жизньмарт». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, пожар, чп, служба пожаротушения, возгорание, пожарные, мчс россии
Крупный пожар разгорелся утром 29 января Фото:

В Арамиле (Свердловская область) ликвидирован крупный пожар, который разгорелся в цехе по производству еды «Жизньмарт» утром 29 января. Об этом сообщили в telegram-канале «МЧС Свердловской области».

«В 08:59 (по местному времени) огнеборцы ликвидировали открытое горение на пожаре по улице Гарнизонной в Арамиле. Пожарно — спасательные подразделения проводят разборку и проливку сгоревших конструкций», — говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 800 квадратных метров, к ликвидации возгорания были привлечены 15 единиц спецтехники и 44 человека личного состава. Пожарные дознаватели выясняют причину произошедшего.

В Арамиле загорелась кровля у цеха по изготовлению еды
В Арамиле загорелась кровля у цеха по изготовлению еды
Фото:
Тушение пожара осложнялось сильной задымленностью
Тушение пожара осложнялось сильной задымленностью
Фото:
Из здания огнеборцами МЧС были эвакуированы 7 человек
Из здания огнеборцами МЧС были эвакуированы 7 человек
Фото:

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В Арамиле (Свердловская область) ликвидирован крупный пожар, который разгорелся в цехе по производству еды «Жизньмарт» утром 29 января. Об этом сообщили в telegram-канале «МЧС Свердловской области». «В 08:59 (по местному времени) огнеборцы ликвидировали открытое горение на пожаре по улице Гарнизонной в Арамиле. Пожарно — спасательные подразделения проводят разборку и проливку сгоревших конструкций», — говорится в сообщении. Площадь пожара составила 800 квадратных метров, к ликвидации возгорания были привлечены 15 единиц спецтехники и 44 человека личного состава. Пожарные дознаватели выясняют причину произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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