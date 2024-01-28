28 января 2024
27 января 2024
26 января 2024

Пермское предприятие проверяют после сообщений о минировании

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, полиция, полицийские, лента для ограждения
Оперативные службы проводят проверку Фото:

Оперативные службы начали проверку пермского поставщика металлургии «Пермметалл» из-за информации о минировании предприятия. Об этом сообщает telegram-канал министерства территориальной безопасности Пермского края.

«29 января 2024 года, в 08 час. 20 мин. на телефон АО „Пермметалл“ поступила информация о минировании организации. Оперативные службы своевременно оповещены и незамедлительно выехали на место», — говорится в telegram-канале.

На данный момент продолжается проверка. Жизни и здоровью сотрудников предприятия ничего не угрожает. Ранее URA.RU сообщало, что в пермскую школу №42 два дня подряд поступали анонимные сообщения о минировании, которые оказались ложными.

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Оперативные службы начали проверку пермского поставщика металлургии «Пермметалл» из-за информации о минировании предприятия. Об этом сообщает telegram-канал министерства территориальной безопасности Пермского края. «29 января 2024 года, в 08 час. 20 мин. на телефон АО „Пермметалл“ поступила информация о минировании организации. Оперативные службы своевременно оповещены и незамедлительно выехали на место», — говорится в telegram-канале. На данный момент продолжается проверка. Жизни и здоровью сотрудников предприятия ничего не угрожает. Ранее URA.RU сообщало, что в пермскую школу №42 два дня подряд поступали анонимные сообщения о минировании, которые оказались ложными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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