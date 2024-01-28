Пермское предприятие проверяют после сообщений о минировании

29 января 2024 в 10:01 Размер текста - 17 +

Оперативные службы проводят проверку Фото: Георгий Бергал © URA.RU Оперативные службы начали проверку пермского поставщика металлургии «Пермметалл» из-за информации о минировании предприятия. Об этом сообщает telegram-канал министерства территориальной безопасности Пермского края. «29 января 2024 года, в 08 час. 20 мин. на телефон АО „Пермметалл“ поступила информация о минировании организации. Оперативные службы своевременно оповещены и незамедлительно выехали на место», — говорится в telegram-канале. На данный момент продолжается проверка. Жизни и здоровью сотрудников предприятия ничего не угрожает. Ранее URA.RU сообщало, что в пермскую школу №42 два дня подряд поступали анонимные сообщения о минировании, которые оказались ложными.

Оперативные службы начали проверку пермского поставщика металлургии «Пермметалл» из-за информации о минировании предприятия. Об этом сообщает telegram-канал министерства территориальной безопасности Пермского края. «29 января 2024 года, в 08 час. 20 мин. на телефон АО „Пермметалл“ поступила информация о минировании организации. Оперативные службы своевременно оповещены и незамедлительно выехали на место», — говорится в telegram-канале. На данный момент продолжается проверка. Жизни и здоровью сотрудников предприятия ничего не угрожает. Ранее URA.RU сообщало, что в пермскую школу №42 два дня подряд поступали анонимные сообщения о минировании, которые оказались ложными.