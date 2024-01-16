Пермскую школу второй день подряд пугают заложенной бомбой

В пермскую школу №42 второй день подряд поступают анонимные сообщения о заложенном взрывном устройстве. Сейчас полицейские проверяют информацию о поступившей угрозе, в школе работают кинологи с собаками, сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края в чате оперативной информации в Тelegram.
«17 января на почту системы вызова экстренных оперативных служб „112“ поступило анонимное сообщение о минировании МАОУ СОШ № 42 Перми. Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. Угрозы жизни и здоровью учащихся и работников школы нет», — информирует минтербез Прикамья.
16 января в указанную школу также поступило сообщение о взрывном устройстве. Преподаватели и учащиеся были эвакуированы, однако угроза оказалась ложной и учебный процесс был возобновлен. Как сообщил URA.RU один из сотрудников школы, эвакуацию проводили в новом корпусе учебного заведения. Ранее причиной эвакуации в школе №136 в Перми послужил бесхозный предмет. Проверка полиции показала, что он не представляет опасности для людей.
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