16 января 2024

Пермскую школу второй день подряд пугают заложенной бомбой

В школу № 42 в Перми нагрянула полиция после сообщения о минировании
© Служба новостей «URA.RU»
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В школе № 42 находятся кинологи Фото:

В пермскую школу №42 второй день подряд поступают анонимные сообщения о заложенном взрывном устройстве. Сейчас полицейские проверяют информацию о поступившей угрозе, в школе работают кинологи с собаками, сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края в чате оперативной информации в Тelegram.

«17 января на почту системы вызова экстренных оперативных служб „112“ поступило анонимное сообщение о минировании МАОУ СОШ № 42 Перми. Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. Угрозы жизни и здоровью учащихся и работников школы нет», — информирует минтербез Прикамья.

16 января в указанную школу также поступило сообщение о взрывном устройстве. Преподаватели и учащиеся были эвакуированы, однако угроза оказалась ложной и учебный процесс был возобновлен. Как сообщил URA.RU один из сотрудников школы, эвакуацию проводили в новом корпусе учебного заведения. Ранее причиной эвакуации в школе №136 в Перми послужил бесхозный предмет. Проверка полиции показала, что он не представляет опасности для людей.

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В пермскую школу №42 второй день подряд поступают анонимные сообщения о заложенном взрывном устройстве. Сейчас полицейские проверяют информацию о поступившей угрозе, в школе работают кинологи с собаками, сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края в чате оперативной информации в Тelegram. «17 января на почту системы вызова экстренных оперативных служб „112“ поступило анонимное сообщение о минировании МАОУ СОШ № 42 Перми. Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. Угрозы жизни и здоровью учащихся и работников школы нет», — информирует минтербез Прикамья. 16 января в указанную школу также поступило сообщение о взрывном устройстве. Преподаватели и учащиеся были эвакуированы, однако угроза оказалась ложной и учебный процесс был возобновлен. Как сообщил URA.RU один из сотрудников школы, эвакуацию проводили в новом корпусе учебного заведения. Ранее причиной эвакуации в школе №136 в Перми послужил бесхозный предмет. Проверка полиции показала, что он не представляет опасности для людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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