28 января 2024
27 января 2024
26 января 2024

Жители ЯНАО выберут название для главной площади поселка

Власти поселка Уренгой предложили жителям проголосовать за название площади
© Служба новостей «URA.RU»
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В поселке Уренгой проводится голосование для выбора названия главной площади Фото:

В поселке Уренгой (ЯНАО) жители выбирают название для главной площади поселка, участвуя в онлайн-опросе в соцсетях. Уренгойцам предложено три варианта названия, опрос размещен в официальной группе администрации.

«Уважаемые уренгойцы, предлагаем дать название площади, где проводятся массовые мероприятия: День геолога и других поселковых мероприятий и государственных праздников», — сообщает администрация поселка в официальной группе «Уренгой — online» в социальной сети «ВКонтакте». В опросе прияло участие более 170 человек.

Жителям предложены следующие варианты: площадь Первопроходцев, площадь Геологов и площадь Первооткрывателей. В опросе лидирует второй вариант, но некоторые жители предлагают в комментариях свои варианты названия: Центральная, Сердце Севера, Сердце Уренгоя.

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В поселке Уренгой (ЯНАО) жители выбирают название для главной площади поселка, участвуя в онлайн-опросе в соцсетях. Уренгойцам предложено три варианта названия, опрос размещен в официальной группе администрации. «Уважаемые уренгойцы, предлагаем дать название площади, где проводятся массовые мероприятия: День геолога и других поселковых мероприятий и государственных праздников», — сообщает администрация поселка в официальной группе «Уренгой — online» в социальной сети «ВКонтакте». В опросе прияло участие более 170 человек. Жителям предложены следующие варианты: площадь Первопроходцев, площадь Геологов и площадь Первооткрывателей. В опросе лидирует второй вариант, но некоторые жители предлагают в комментариях свои варианты названия: Центральная, Сердце Севера, Сердце Уренгоя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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