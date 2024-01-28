Жители ЯНАО выберут название для главной площади поселка

В поселке Уренгой (ЯНАО) жители выбирают название для главной площади поселка, участвуя в онлайн-опросе в соцсетях. Уренгойцам предложено три варианта названия, опрос размещен в официальной группе администрации.
«Уважаемые уренгойцы, предлагаем дать название площади, где проводятся массовые мероприятия: День геолога и других поселковых мероприятий и государственных праздников», — сообщает администрация поселка в официальной группе «Уренгой — online» в социальной сети «ВКонтакте». В опросе прияло участие более 170 человек.
Жителям предложены следующие варианты: площадь Первопроходцев, площадь Геологов и площадь Первооткрывателей. В опросе лидирует второй вариант, но некоторые жители предлагают в комментариях свои варианты названия: Центральная, Сердце Севера, Сердце Уренгоя.
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