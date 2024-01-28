Пермяк похвастался уловом восьми судаков. Фото

29 января 2024 в 10:56 Размер текста - 17 +

Пермяк ловил рыбу в реке Пизя Фото: Алексей Андронов © URA.RU Житель Пермского края похвастался крупным уловом в одной из рек региона. Фото с уловом восьми судаков он выложил в группу «Банда РПК рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «Наконец-то и на моей улице перевернулся КАМАЗ с судаками. Кто бы мог подумать что в разгар глухозимья получится такая рыбалка», — пишет пермяк в группе. Вылавливал рыбу пермяк в районе реки Пизя, в низовьях Камы. Ранее URA.RU рассказывало про пермячку, которая в первый день нового года выловила в Каме 10 рыб. В качестве наживки она использовала тюльку. Пермяк поймал восемь судаков «Банда РПК рыбалка в Пермском крае» в vk.com (https://vk.com/club92950000?w=wall-92950000_2008277%2Fall)

Житель Пермского края похвастался крупным уловом в одной из рек региона. Фото с уловом восьми судаков он выложил в группу «Банда РПК рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «Наконец-то и на моей улице перевернулся КАМАЗ с судаками. Кто бы мог подумать что в разгар глухозимья получится такая рыбалка», — пишет пермяк в группе. Вылавливал рыбу пермяк в районе реки Пизя, в низовьях Камы. Ранее URA.RU рассказывало про пермячку, которая в первый день нового года выловила в Каме 10 рыб. В качестве наживки она использовала тюльку.