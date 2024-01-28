28 января 2024
27 января 2024
26 января 2024

Пермяк похвастался уловом восьми судаков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя рыбалка на реке Обь. Сургут , зимняя рыбалка, лунка, удочка, рыбалка
Пермяк ловил рыбу в реке Пизя Фото:

Житель Пермского края похвастался крупным уловом в одной из рек региона. Фото с уловом восьми судаков он выложил в группу «Банда РПК рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».

«Наконец-то и на моей улице перевернулся КАМАЗ с судаками. Кто бы мог подумать что в разгар глухозимья получится такая рыбалка», — пишет пермяк в группе.

Вылавливал рыбу пермяк в районе реки Пизя, в низовьях Камы. Ранее URA.RU рассказывало про пермячку, которая в первый день нового года выловила в Каме 10 рыб. В качестве наживки она использовала тюльку.

Пермяк поймал восемь судаков
Пермяк поймал восемь судаков

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Житель Пермского края похвастался крупным уловом в одной из рек региона. Фото с уловом восьми судаков он выложил в группу «Банда РПК рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «Наконец-то и на моей улице перевернулся КАМАЗ с судаками. Кто бы мог подумать что в разгар глухозимья получится такая рыбалка», — пишет пермяк в группе. Вылавливал рыбу пермяк в районе реки Пизя, в низовьях Камы. Ранее URA.RU рассказывало про пермячку, которая в первый день нового года выловила в Каме 10 рыб. В качестве наживки она использовала тюльку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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