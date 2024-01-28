Пермяк ловил рыбу в реке Пизя
Житель Пермского края похвастался крупным уловом в одной из рек региона. Фото с уловом восьми судаков он выложил в группу «Банда РПК рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».
«Наконец-то и на моей улице перевернулся КАМАЗ с судаками. Кто бы мог подумать что в разгар глухозимья получится такая рыбалка», — пишет пермяк в группе.
Вылавливал рыбу пермяк в районе реки Пизя, в низовьях Камы. Ранее URA.RU рассказывало про пермячку, которая в первый день нового года выловила в Каме 10 рыб. В качестве наживки она использовала тюльку.
Пермяк поймал восемь судаков
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