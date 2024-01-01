01 января 2024
31 декабря 2023

Пермская рыбачка похвасталась уловом, пойманным в первый день года

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя рыбалка на реке Обь. Сургут , зимняя рыбалка, лунка, удочка
Пермячка отправилась ловить рыбу на Каму Фото:

Пермячка Яна Щелканова похвасталась рыбой, которую ей удалось поймать 1 января 2024 года. Фотографию с рыбалки девушка опубликовала в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».

«Рыбалка 1 января 2024 года. Открыли год, а как встретишь, так его и проведешь! С новым счастьем», — поделилась эмоциями Щелканова.

Девушка рассказала, что в качестве наживки использовала тюльку. Ее улов составил более 10 рыб. В комментариях к посту Щелканова сообщила, что рыбу ловила на Каме.

Девушка отправилась на рыбалку 1 января
Девушка отправилась на рыбалку 1 января
Фото:

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Пермячка Яна Щелканова похвасталась рыбой, которую ей удалось поймать 1 января 2024 года. Фотографию с рыбалки девушка опубликовала в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «Рыбалка 1 января 2024 года. Открыли год, а как встретишь, так его и проведешь! С новым счастьем», — поделилась эмоциями Щелканова. Девушка рассказала, что в качестве наживки использовала тюльку. Ее улов составил более 10 рыб. В комментариях к посту Щелканова сообщила, что рыбу ловила на Каме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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