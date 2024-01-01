Пермская рыбачка похвасталась уловом, пойманным в первый день года

Пермячка отправилась ловить рыбу на Каму
Пермячка Яна Щелканова похвасталась рыбой, которую ей удалось поймать 1 января 2024 года. Фотографию с рыбалки девушка опубликовала в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».
«Рыбалка 1 января 2024 года. Открыли год, а как встретишь, так его и проведешь! С новым счастьем», — поделилась эмоциями Щелканова.
Девушка рассказала, что в качестве наживки использовала тюльку. Ее улов составил более 10 рыб. В комментариях к посту Щелканова сообщила, что рыбу ловила на Каме.
Девушка отправилась на рыбалку 1 января
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