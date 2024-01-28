Пылков назвал треш-блогеров врагами народа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участник специальной военной операции из Кургана Александр Пылков выступил против треш-стримеров. Активист намерен бороться с теми, кто якобы портит молодежь. Об этом Пылков сообщил корреспонденту URA.RU.

«Сегодня я обращаюсь к такому товарищу, как Простой Марк и ему подобные, так называемые треш-блогеры, которые набирают свою славу за счет глупых девчонок и мальчишек. Те часы лекций, которые мы проводили нашим детям, могут быть перечеркнуты такими вечеринками. Сначала наших детей воспитывали потребителями, а теперь их учат продавать свою честь за деньги», — с такими словами выступил Пылков.

Курганский участник спецоперации назвал треш-блогеров врагами народа. С его слов, это неправильно, что в трудное для страны время медийные личности ведут себя вызывающе. Пылков рассказал, что на прямых трансляциях блогера выпивают алкоголь и выполняют различные непотребные вещи за деньги. Курганский боец также заявил, чтобы его высказывания считались официальным обращением в правоохранительные органы.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием к самому блогеру Простому Марку. Журналисту сообщили, что ответ пришлют позже. Простой Марк — стример на платформе Twitch. Он проводит прямые трансляции, где собирает людей на вечеринку, а также играет в казино.

Ранее URA.RU писало, что Госдума предлагала причислить треш-стримы к информации, которая запрещена для распространения. Организатор или участник подобного материала будут оштрафован на сумму до 700 тысяч рублей.