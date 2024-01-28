28 января 2024
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26 января 2024

Пермского живодера будут судить за убийство щенка в присутствии ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Щенок собаки. Пермь, собака, щенок
Мужчина сбросил щенка с пятого этажа Фото:

В Кунгуре (Пермский край) будут судить местного жителя, который, будучи пьяным, сбросил с балкона кота и щенка. Последний из-за травм умер, сообщает telegram-канал «МВД медиа».

«В ноябре прошлого года 34-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за ссоры со своей сожительницей сбросил с балкона квартиры на 5-м этаже кота и щенка. В результате падения с высоты последний погиб», — говорится в telegram-канале. Ранее мужчина уже был неоднократно судим.

Также выяснилось, что преступление обвиняемый совершил на глазах малолетнего ребенка, который является сыном сожительницы. Расследование уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) уже завершено. Все материалы направлены в суд.

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В Кунгуре (Пермский край) будут судить местного жителя, который, будучи пьяным, сбросил с балкона кота и щенка. Последний из-за травм умер, сообщает telegram-канал «МВД медиа». «В ноябре прошлого года 34-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за ссоры со своей сожительницей сбросил с балкона квартиры на 5-м этаже кота и щенка. В результате падения с высоты последний погиб», — говорится в telegram-канале. Ранее мужчина уже был неоднократно судим. Также выяснилось, что преступление обвиняемый совершил на глазах малолетнего ребенка, который является сыном сожительницы. Расследование уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) уже завершено. Все материалы направлены в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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