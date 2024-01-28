Пермского живодера будут судить за убийство щенка в присутствии ребенка

29 января 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

Мужчина сбросил щенка с пятого этажа Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Кунгуре (Пермский край) будут судить местного жителя, который, будучи пьяным, сбросил с балкона кота и щенка. Последний из-за травм умер, сообщает telegram-канал «МВД медиа». «В ноябре прошлого года 34-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за ссоры со своей сожительницей сбросил с балкона квартиры на 5-м этаже кота и щенка. В результате падения с высоты последний погиб», — говорится в telegram-канале. Ранее мужчина уже был неоднократно судим. Также выяснилось, что преступление обвиняемый совершил на глазах малолетнего ребенка, который является сыном сожительницы. Расследование уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) уже завершено. Все материалы направлены в суд.

В Кунгуре (Пермский край) будут судить местного жителя, который, будучи пьяным, сбросил с балкона кота и щенка. Последний из-за травм умер, сообщает telegram-канал «МВД медиа». «В ноябре прошлого года 34-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за ссоры со своей сожительницей сбросил с балкона квартиры на 5-м этаже кота и щенка. В результате падения с высоты последний погиб», — говорится в telegram-канале. Ранее мужчина уже был неоднократно судим. Также выяснилось, что преступление обвиняемый совершил на глазах малолетнего ребенка, который является сыном сожительницы. Расследование уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) уже завершено. Все материалы направлены в суд.