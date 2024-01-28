28 января 2024
27 января 2024
26 января 2024

Напавший на пермский университет Бекмансуров подал жалобу в Верховный суд РФ

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Приговор Бекмансурову Тимуру. Пермь, бекмансуров тимур
Тимур Бекмансуров не согласен с пожизненным лишением свободы Фото:
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Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Тимур Бекмансуров, устроивший нападение на пермский национально исследовательский университет 20 сентября 2021 года, подал жалобу в Верховный суд РФ. Преступник не согласен с тем, что ему дали пожизненный срок. Информация об это размещена в картотеке высшего судебного органа.

«Жалоба Бекмансурова принята к рассмотрению,» — следует из картотеки Верховного суда России. Ранее он пытался обжаловать решение Пермского краевого суда, но апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

Бекмансуров устроил нападение на университет, где учился 20 сентября 2021 года. Тогда погибли шесть человек, более 60 получили различные ранения. В своем последнем слове он просил учесть его состояние здоровья и не отправлять в колонию до конца жизни.

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Тимур Бекмансуров, устроивший нападение на пермский национально исследовательский университет 20 сентября 2021 года, подал жалобу в Верховный суд РФ. Преступник не согласен с тем, что ему дали пожизненный срок. Информация об это размещена в картотеке высшего судебного органа. «Жалоба Бекмансурова принята к рассмотрению,» — следует из картотеки Верховного суда России. Ранее он пытался обжаловать решение Пермского краевого суда, но апелляционная инстанция оставила приговор в силе. Бекмансуров устроил нападение на университет, где учился 20 сентября 2021 года. Тогда погибли шесть человек, более 60 получили различные ранения. В своем последнем слове он просил учесть его состояние здоровья и не отправлять в колонию до конца жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
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