Напавший на пермский университет Бекмансуров подал жалобу в Верховный суд РФ

29 января 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

Тимур Бекмансуров не согласен с пожизненным лишением свободы Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Тимур Бекмансуров, устроивший нападение на пермский национально исследовательский университет 20 сентября 2021 года, подал жалобу в Верховный суд РФ. Преступник не согласен с тем, что ему дали пожизненный срок. Информация об это размещена в картотеке высшего судебного органа. «Жалоба Бекмансурова принята к рассмотрению,» — следует из картотеки Верховного суда России. Ранее он пытался обжаловать решение Пермского краевого суда, но апелляционная инстанция оставила приговор в силе. Бекмансуров устроил нападение на университет, где учился 20 сентября 2021 года. Тогда погибли шесть человек, более 60 получили различные ранения. В своем последнем слове он просил учесть его состояние здоровья и не отправлять в колонию до конца жизни.

Тимур Бекмансуров, устроивший нападение на пермский национально исследовательский университет 20 сентября 2021 года, подал жалобу в Верховный суд РФ. Преступник не согласен с тем, что ему дали пожизненный срок. Информация об это размещена в картотеке высшего судебного органа. «Жалоба Бекмансурова принята к рассмотрению,» — следует из картотеки Верховного суда России. Ранее он пытался обжаловать решение Пермского краевого суда, но апелляционная инстанция оставила приговор в силе. Бекмансуров устроил нападение на университет, где учился 20 сентября 2021 года. Тогда погибли шесть человек, более 60 получили различные ранения. В своем последнем слове он просил учесть его состояние здоровья и не отправлять в колонию до конца жизни.