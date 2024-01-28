28 января 2024

Что известно о тренере, погибшем в ДТП на свердловской трассе. Фото

Свердловский тренер Плешков скончался в ДТП в возрасте 67 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Виталию Плешкову было 67 лет (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области автобус с детьми слетел с трассы

В ДТП у Верх-Нейвинского (Свердловская область) погиб 67-летний хоккейный тренер Виталий Плешков. Он тренировал команду «Кедр». Все, что известно о мужчине, в материале URA.RU.

Плешков родился 8 января 1957 года. В 1984 году закончил Гомельский государственный университет. Получил квалификацию учителя физкультуры и специальность — физическое воспитание.

Он был старшим тренером отделения хоккея в МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва» Новоуральска. По данным прокуратуры Свердловской области, Плешков скончался по дороге в больницу.

«В Новоуральске это был тренер, человек с большой буквы. Он воспитал столько известных игроков. Скорбить будет весь город», — рассказала подруга Плешкова Екатерина Маурина.

Авария произошла в четырех км от трассы Екатеринбург-Серов утром 29 января. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он лоб в лоб столкнулся с легковушкой. Кроме Плешкова, в аварии пострадали еще двое человек. Подробнее об аварии — в сюжете URA.RU.

Виталий Плешков тренировал команду «Кедр»
Виталий Плешков тренировал команду «Кедр»
Фото:

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В ДТП у Верх-Нейвинского (Свердловская область) погиб 67-летний хоккейный тренер Виталий Плешков. Он тренировал команду «Кедр». Все, что известно о мужчине, в материале URA.RU. Плешков родился 8 января 1957 года. В 1984 году закончил Гомельский государственный университет. Получил квалификацию учителя физкультуры и специальность — физическое воспитание. Он был старшим тренером отделения хоккея в МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва» Новоуральска. По данным прокуратуры Свердловской области, Плешков скончался по дороге в больницу. «В Новоуральске это был тренер, человек с большой буквы. Он воспитал столько известных игроков. Скорбить будет весь город», — рассказала подруга Плешкова Екатерина Маурина. Авария произошла в четырех км от трассы Екатеринбург-Серов утром 29 января. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он лоб в лоб столкнулся с легковушкой. Кроме Плешкова, в аварии пострадали еще двое человек. Подробнее об аварии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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