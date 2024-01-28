Что известно о тренере, погибшем в ДТП на свердловской трассе. Фото

Свердловский тренер Плешков скончался в ДТП в возрасте 67 лет

29 января 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Виталию Плешкову было 67 лет (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области автобус с детьми слетел с трассы В ДТП у Верх-Нейвинского (Свердловская область) погиб 67-летний хоккейный тренер Виталий Плешков. Он тренировал команду «Кедр». Все, что известно о мужчине, в материале URA.RU. Плешков родился 8 января 1957 года. В 1984 году закончил Гомельский государственный университет. Получил квалификацию учителя физкультуры и специальность — физическое воспитание. Он был старшим тренером отделения хоккея в МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва» Новоуральска. По данным прокуратуры Свердловской области, Плешков скончался по дороге в больницу. «В Новоуральске это был тренер, человек с большой буквы. Он воспитал столько известных игроков. Скорбить будет весь город», — рассказала подруга Плешкова Екатерина Маурина. Авария произошла в четырех км от трассы Екатеринбург-Серов утром 29 января. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он лоб в лоб столкнулся с легковушкой. Кроме Плешкова, в аварии пострадали еще двое человек. Подробнее об аварии — в сюжете URA.RU. Виталий Плешков тренировал команду «Кедр» Фото: соцсети Виталия Плешкова

В ДТП у Верх-Нейвинского (Свердловская область) погиб 67-летний хоккейный тренер Виталий Плешков. Он тренировал команду «Кедр». Все, что известно о мужчине, в материале URA.RU. Плешков родился 8 января 1957 года. В 1984 году закончил Гомельский государственный университет. Получил квалификацию учителя физкультуры и специальность — физическое воспитание. Он был старшим тренером отделения хоккея в МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва» Новоуральска. По данным прокуратуры Свердловской области, Плешков скончался по дороге в больницу. «В Новоуральске это был тренер, человек с большой буквы. Он воспитал столько известных игроков. Скорбить будет весь город», — рассказала подруга Плешкова Екатерина Маурина. Авария произошла в четырех км от трассы Екатеринбург-Серов утром 29 января. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он лоб в лоб столкнулся с легковушкой. Кроме Плешкова, в аварии пострадали еще двое человек. Подробнее об аварии — в сюжете URA.RU.