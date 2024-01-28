28 января 2024

В ДТП с юными хоккеистами на свердловской трассе погиб тренер

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккейная эстафета с участием Автомоболиста к премьере сериала Молодежка на СТС. Екатеринбург, клюшки, шайба, хоккей
В причинах аварии с юными хоккеистами предстоит разобраться силовикам Фото:

Число жертв аварии около поселка Верх-Исетский (Свердловская область) увеличилось. Кроме водителя и пассажира легковушки, с которой столкнулся автобус с юными хоккеистами, погиб тренер Виталий Плешков. Об этом URA.RU рассказал источник и подтвердили в региональном минздраве.

«По предварительным данным, погиб тренер — Виталий Плешков. Заслуженный педагог, всеми уважаемый наставник, которого очень любили дети. Все в школе в шоке», — рассказал источник. «По информации МЧС Новоуральска, в результате ДТП на месте погибли 2 человека, которые ехали на легковом автомобиле. Еще один мужчина (тренер команды) умер в машине скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении минздрава, опубликованном в telegram-канале ведомство.

Автобус вез 15-летних хоккеистов домой в Новоуральск с соревнований в Уфе. На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он лоб в лоб столкнулся с легковушкой.

Водитель и пассажир автомобиля погибли на месте. Несколько подростков госпитализированы в больницы. По предварительным данным, среди детей погибших нет. В ГУВД Свердловской области обещали предоставить обновленную информацию позднее.

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Число жертв аварии около поселка Верх-Исетский (Свердловская область) увеличилось. Кроме водителя и пассажира легковушки, с которой столкнулся автобус с юными хоккеистами, погиб тренер Виталий Плешков. Об этом URA.RU рассказал источник и подтвердили в региональном минздраве. «По предварительным данным, погиб тренер — Виталий Плешков. Заслуженный педагог, всеми уважаемый наставник, которого очень любили дети. Все в школе в шоке», — рассказал источник. «По информации МЧС Новоуральска, в результате ДТП на месте погибли 2 человека, которые ехали на легковом автомобиле. Еще один мужчина (тренер команды) умер в машине скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении минздрава, опубликованном в telegram-канале ведомство. Автобус вез 15-летних хоккеистов домой в Новоуральск с соревнований в Уфе. На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он лоб в лоб столкнулся с легковушкой. Водитель и пассажир автомобиля погибли на месте. Несколько подростков госпитализированы в больницы. По предварительным данным, среди детей погибших нет. В ГУВД Свердловской области обещали предоставить обновленную информацию позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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