В ДТП с юными хоккеистами на свердловской трассе погиб тренер

29 января 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

В причинах аварии с юными хоккеистами предстоит разобраться силовикам Фото: Александр Мамаев © URA.RU Число жертв аварии около поселка Верх-Исетский (Свердловская область) увеличилось. Кроме водителя и пассажира легковушки, с которой столкнулся автобус с юными хоккеистами, погиб тренер Виталий Плешков. Об этом URA.RU рассказал источник и подтвердили в региональном минздраве. «По предварительным данным, погиб тренер — Виталий Плешков. Заслуженный педагог, всеми уважаемый наставник, которого очень любили дети. Все в школе в шоке», — рассказал источник. «По информации МЧС Новоуральска, в результате ДТП на месте погибли 2 человека, которые ехали на легковом автомобиле. Еще один мужчина (тренер команды) умер в машине скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении минздрава, опубликованном в telegram-канале ведомство. Автобус вез 15-летних хоккеистов домой в Новоуральск с соревнований в Уфе. На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он лоб в лоб столкнулся с легковушкой. Водитель и пассажир автомобиля погибли на месте. Несколько подростков госпитализированы в больницы. По предварительным данным, среди детей погибших нет. В ГУВД Свердловской области обещали предоставить обновленную информацию позднее.

Число жертв аварии около поселка Верх-Исетский (Свердловская область) увеличилось. Кроме водителя и пассажира легковушки, с которой столкнулся автобус с юными хоккеистами, погиб тренер Виталий Плешков. Об этом URA.RU рассказал источник и подтвердили в региональном минздраве. «По предварительным данным, погиб тренер — Виталий Плешков. Заслуженный педагог, всеми уважаемый наставник, которого очень любили дети. Все в школе в шоке», — рассказал источник. «По информации МЧС Новоуральска, в результате ДТП на месте погибли 2 человека, которые ехали на легковом автомобиле. Еще один мужчина (тренер команды) умер в машине скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении минздрава, опубликованном в telegram-канале ведомство. Автобус вез 15-летних хоккеистов домой в Новоуральск с соревнований в Уфе. На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он лоб в лоб столкнулся с легковушкой. Водитель и пассажир автомобиля погибли на месте. Несколько подростков госпитализированы в больницы. По предварительным данным, среди детей погибших нет. В ГУВД Свердловской области обещали предоставить обновленную информацию позднее.