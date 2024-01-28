28 января 2024
27 января 2024

В Тюмени вандалы разгромили спортивную площадку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парк Зеленая роща. Екатеринбург, турники, спортивная площадка, воркаут, массовый спорт
Вандалов, испортивших площадку, уже ищут Фото:

В Тюмени вандалы разгромили спортивную площадку на улице Энергостроителей. Здесь неизвестные сломали сиденья и пытались оторвать навес. Как сообщили в пресс-службе мэрии, вандалов уже ищут.

«Новая, открытая прошлой осенью многофункциональная спортивная площадка на улице Энергостроителей, 9, пострадала от действий вандалов. В эти выходные кто-то сломал сиденья на трибунах, попытался оторвать навес. <…> Директор службы заказчика по благоустройству Восточного административного округа Иван Богданов сегодня побывал на объекте», — сообщили в мэрии.

В ближайшее время планируется подать заявление в полицию на неизвестных. Некоторые сиденья уже заменили, часть будут демонтированы, вместо них появятся деревянные лавки.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени вандалы разгромили спортивную площадку на улице Энергостроителей. Здесь неизвестные сломали сиденья и пытались оторвать навес. Как сообщили в пресс-службе мэрии, вандалов уже ищут. «Новая, открытая прошлой осенью многофункциональная спортивная площадка на улице Энергостроителей, 9, пострадала от действий вандалов. В эти выходные кто-то сломал сиденья на трибунах, попытался оторвать навес. <…> Директор службы заказчика по благоустройству Восточного административного округа Иван Богданов сегодня побывал на объекте», — сообщили в мэрии. В ближайшее время планируется подать заявление в полицию на неизвестных. Некоторые сиденья уже заменили, часть будут демонтированы, вместо них появятся деревянные лавки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...