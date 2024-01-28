В Тюмени вандалы разгромили спортивную площадку на улице Энергостроителей. Здесь неизвестные сломали сиденья и пытались оторвать навес. Как сообщили в пресс-службе мэрии, вандалов уже ищут.
«Новая, открытая прошлой осенью многофункциональная спортивная площадка на улице Энергостроителей, 9, пострадала от действий вандалов. В эти выходные кто-то сломал сиденья на трибунах, попытался оторвать навес. <…> Директор службы заказчика по благоустройству Восточного административного округа Иван Богданов сегодня побывал на объекте», — сообщили в мэрии.
В ближайшее время планируется подать заявление в полицию на неизвестных. Некоторые сиденья уже заменили, часть будут демонтированы, вместо них появятся деревянные лавки.
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