28 января 2024
27 января 2024
26 января 2024

В Тюмени сгорела студия звукозаписи

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на ул Зои Космодемьянской. Тюмень
Огонь перекинулся на здание с соседнего дома Фото:

В Тюмени сгорела студия звукозаписи Enterec. Как рассказал URA.RU владелец студии, пожар начался в соседнем доме, дальше огонь перекинулся на помещение, где находился кабинет звукорежиссера.

«У нас сгорел второй этаж, где была комната звукорежиссера. Полностью сгорела крыша. Загорелось в ночь на 29 января соседнее здание с шиномонтажной мастерской и огонь перекинулся на нас», — рассказал URA.RU владелец студии звукозаписи Enterec Алексей Миллер.

Сумма ущерба от пожара уточняется. Шиномонтажная мастерская и студия располагались в районе частного сектора в Тюмени. Студия Enterec работала с 2019 года. Кроме самой студии звукозаписи, в помещении располагались репетиционные залы. Дознаватели выясняют причины пожара. Агентство направило запрос в управление МЧС области.

Пожар на ул Зои Космодемьянской. Тюмень
Так после пожара выглядит кабинет звукорежиссера в студии Enterec
Фото:
Пожар на ул Зои Космодемьянской. Тюмень
Сгоревшие колеса в шиномонтажной мастерской, с которой начался пожар
Фото:
Пожар на ул Зои Космодемьянской. Тюмень
Сгоревшие шины в шиномонтажной мастерской
Фото:

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В Тюмени сгорела студия звукозаписи Enterec. Как рассказал URA.RU владелец студии, пожар начался в соседнем доме, дальше огонь перекинулся на помещение, где находился кабинет звукорежиссера. «У нас сгорел второй этаж, где была комната звукорежиссера. Полностью сгорела крыша. Загорелось в ночь на 29 января соседнее здание с шиномонтажной мастерской и огонь перекинулся на нас», — рассказал URA.RU владелец студии звукозаписи Enterec Алексей Миллер. Сумма ущерба от пожара уточняется. Шиномонтажная мастерская и студия располагались в районе частного сектора в Тюмени. Студия Enterec работала с 2019 года. Кроме самой студии звукозаписи, в помещении располагались репетиционные залы. Дознаватели выясняют причины пожара. Агентство направило запрос в управление МЧС области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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