В Тюмени сгорела студия звукозаписи Enterec. Как рассказал URA.RU владелец студии, пожар начался в соседнем доме, дальше огонь перекинулся на помещение, где находился кабинет звукорежиссера.
«У нас сгорел второй этаж, где была комната звукорежиссера. Полностью сгорела крыша. Загорелось в ночь на 29 января соседнее здание с шиномонтажной мастерской и огонь перекинулся на нас», — рассказал URA.RU владелец студии звукозаписи Enterec Алексей Миллер.
Сумма ущерба от пожара уточняется. Шиномонтажная мастерская и студия располагались в районе частного сектора в Тюмени. Студия Enterec работала с 2019 года. Кроме самой студии звукозаписи, в помещении располагались репетиционные залы. Дознаватели выясняют причины пожара. Агентство направило запрос в управление МЧС области.
Так после пожара выглядит кабинет звукорежиссера в студии Enterec
В Тюмени сгорела студия звукозаписи Enterec. Как рассказал URA.RU владелец студии, пожар начался в соседнем доме, дальше огонь перекинулся на помещение, где находился кабинет звукорежиссера. «У нас сгорел второй этаж, где была комната звукорежиссера. Полностью сгорела крыша. Загорелось в ночь на 29 января соседнее здание с шиномонтажной мастерской и огонь перекинулся на нас», — рассказал URA.RU владелец студии звукозаписи Enterec Алексей Миллер. Сумма ущерба от пожара уточняется. Шиномонтажная мастерская и студия располагались в районе частного сектора в Тюмени. Студия Enterec работала с 2019 года. Кроме самой студии звукозаписи, в помещении располагались репетиционные залы. Дознаватели выясняют причины пожара. Агентство направило запрос в управление МЧС области.