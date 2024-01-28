28 января 2024
27 января 2024

Жителей Шадринска некуда переселять из аварийного дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Проспект Машиностроителей, дом 19. Курган, стена, аварийный дом, трещина, ветхое жилье
Дом признали аварийным в 2019 году (архивное фото) Фото:

Власти не могут переселить жильцов аварийного дома на ул. Пролетарская, 26, расположенного в городе Шадринске Курганской области, потому что в муниципальном жилом фонде нет свободных помещений. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры.

«Установлено, что в 2019 году многоквартирный жилой дом включен в муниципальную адресную программу переселения граждан из аварийного жилья. Однако в связи с отсутствием свободных жилых помещений в муниципальном жилом фонде граждане своевременно не переселены», — указано в сообщении.

Прокуратура потребовала от главы города Антона Мокана предоставить равнозначное жилье гражданам. Также жильцы собираются обратиться в суд по данному поводу.

Ранее руководитель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль жалобы жителей аварийных домов в Шадринске, которые заявили о нарушении их прав. Аварийные здания на ул. Пролетарской были построены в 1953—1957 годах.

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Власти не могут переселить жильцов аварийного дома на ул. Пролетарская, 26, расположенного в городе Шадринске Курганской области, потому что в муниципальном жилом фонде нет свободных помещений. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры. «Установлено, что в 2019 году многоквартирный жилой дом включен в муниципальную адресную программу переселения граждан из аварийного жилья. Однако в связи с отсутствием свободных жилых помещений в муниципальном жилом фонде граждане своевременно не переселены», — указано в сообщении. Прокуратура потребовала от главы города Антона Мокана предоставить равнозначное жилье гражданам. Также жильцы собираются обратиться в суд по данному поводу. Ранее руководитель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль жалобы жителей аварийных домов в Шадринске, которые заявили о нарушении их прав. Аварийные здания на ул. Пролетарской были построены в 1953—1957 годах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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