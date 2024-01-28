Жителей Шадринска некуда переселять из аварийного дома

Дом признали аварийным в 2019 году (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти не могут переселить жильцов аварийного дома на ул. Пролетарская, 26, расположенного в городе Шадринске Курганской области, потому что в муниципальном жилом фонде нет свободных помещений. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры.

«Установлено, что в 2019 году многоквартирный жилой дом включен в муниципальную адресную программу переселения граждан из аварийного жилья. Однако в связи с отсутствием свободных жилых помещений в муниципальном жилом фонде граждане своевременно не переселены», — указано в сообщении.

Прокуратура потребовала от главы города Антона Мокана предоставить равнозначное жилье гражданам. Также жильцы собираются обратиться в суд по данному поводу.

Ранее руководитель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль жалобы жителей аварийных домов в Шадринске, которые заявили о нарушении их прав. Аварийные здания на ул. Пролетарской были построены в 1953—1957 годах.