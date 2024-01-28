Перевозчик раскрыл, в каком состоянии был автобус с детьми, попавший в ДТП

Автобус с юными хоккеистами, попавший в ДТП под Новоуральском, был исправен

29 января 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Директор транспортной компании уверяет, что автобус был в исправном состоянии Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области автобус с детьми слетел с трассы Автобус, перевозивший детскую хоккейную команду и попавший в ДТП под Новоуральском (Свердловская область) — предварительно, из-за лопнувшего колеса, был исправен и отвечал всем требованиям безопасности. Об этом URA.RU рассказал директор транспортной компании, которой принадлежит автобус, Виталий Лобов. «Машина полностью оборудована, отвечает всем требованиям. Есть страховки, заключена пассажирская ответственность», — рассказал собеседник. 29 января возле поселка Верх-Нейвинский под Новоуральском автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, врезался в машину Citroеn. По предварительным данным, у него лопнуло колесо и он вылетел на встречную полосу. В результате погибли четыре человека — три пассажира легковушки и тренер, ехавший в автобусе. Все, что известно о трагедии — в сюжете URA.RU.

Автобус, перевозивший детскую хоккейную команду и попавший в ДТП под Новоуральском (Свердловская область) — предварительно, из-за лопнувшего колеса, был исправен и отвечал всем требованиям безопасности. Об этом URA.RU рассказал директор транспортной компании, которой принадлежит автобус, Виталий Лобов. «Машина полностью оборудована, отвечает всем требованиям. Есть страховки, заключена пассажирская ответственность», — рассказал собеседник. 29 января возле поселка Верх-Нейвинский под Новоуральском автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, врезался в машину Citroеn. По предварительным данным, у него лопнуло колесо и он вылетел на встречную полосу. В результате погибли четыре человека — три пассажира легковушки и тренер, ехавший в автобусе. Все, что известно о трагедии — в сюжете URA.RU.