28 января 2024

Перевозчик раскрыл, в каком состоянии был автобус с детьми, попавший в ДТП

Автобус с юными хоккеистами, попавший в ДТП под Новоуральском, был исправен
© Служба новостей «URA.RU»
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Директор транспортной компании уверяет, что автобус был в исправном состоянии Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области автобус с детьми слетел с трассы

Автобус, перевозивший детскую хоккейную команду и попавший в ДТП под Новоуральском (Свердловская область) — предварительно, из-за лопнувшего колеса, был исправен и отвечал всем требованиям безопасности. Об этом URA.RU рассказал директор транспортной компании, которой принадлежит автобус, Виталий Лобов.

«Машина полностью оборудована, отвечает всем требованиям. Есть страховки, заключена пассажирская ответственность», — рассказал собеседник.

29 января возле поселка Верх-Нейвинский под Новоуральском автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, врезался в машину Citroеn. По предварительным данным, у него лопнуло колесо и он вылетел на встречную полосу. В результате погибли четыре человека — три пассажира легковушки и тренер, ехавший в автобусе. Все, что известно о трагедии — в сюжете URA.RU.

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Автобус, перевозивший детскую хоккейную команду и попавший в ДТП под Новоуральском (Свердловская область) — предварительно, из-за лопнувшего колеса, был исправен и отвечал всем требованиям безопасности. Об этом URA.RU рассказал директор транспортной компании, которой принадлежит автобус, Виталий Лобов. «Машина полностью оборудована, отвечает всем требованиям. Есть страховки, заключена пассажирская ответственность», — рассказал собеседник. 29 января возле поселка Верх-Нейвинский под Новоуральском автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, врезался в машину Citroеn. По предварительным данным, у него лопнуло колесо и он вылетел на встречную полосу. В результате погибли четыре человека — три пассажира легковушки и тренер, ехавший в автобусе. Все, что известно о трагедии — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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