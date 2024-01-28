В ЯНАО детям-сиротам увеличили компенсацию за аренду жилья

Ямальские дети-сироты будут получать 40 тысяч рублей на аренду жилья
В ЯНАО власти увеличили компенсацию за аренду жилья для ямальских детей-сирот с 25 до 40 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.
«С начала этого года выплата составила 40 тысяч рублей. Воспользоваться мерой поддержки смогут около 50 северян из числа детей-сирот», — сообщает пресс-служба правительства на официальном сайте.
Мера поддержки была введена в 2021 году и первоначально составляла 25 тысяч рублей. Право на компенсацию имеют молодые люди от 18 до 23 лет из числа детей-сирот, которые еще не получили жилье.
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