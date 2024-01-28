28 января 2024
27 января 2024
26 января 2024

В ЯНАО детям-сиротам увеличили компенсацию за аренду жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальские дети-сироты будут получать 40 тысяч рублей на аренду жилья Фото:

В ЯНАО власти увеличили компенсацию за аренду жилья для ямальских детей-сирот с 25 до 40 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«С начала этого года выплата составила 40 тысяч рублей. Воспользоваться мерой поддержки смогут около 50 северян из числа детей-сирот», — сообщает пресс-служба правительства на официальном сайте.

Мера поддержки была введена в 2021 году и первоначально составляла 25 тысяч рублей. Право на компенсацию имеют молодые люди от 18 до 23 лет из числа детей-сирот, которые еще не получили жилье.

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В ЯНАО власти увеличили компенсацию за аренду жилья для ямальских детей-сирот с 25 до 40 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «С начала этого года выплата составила 40 тысяч рублей. Воспользоваться мерой поддержки смогут около 50 северян из числа детей-сирот», — сообщает пресс-служба правительства на официальном сайте. Мера поддержки была введена в 2021 году и первоначально составляла 25 тысяч рублей. Право на компенсацию имеют молодые люди от 18 до 23 лет из числа детей-сирот, которые еще не получили жилье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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