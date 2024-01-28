В ЯНАО детям-сиротам увеличили компенсацию за аренду жилья

29 января 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Ямальские дети-сироты будут получать 40 тысяч рублей на аренду жилья Фото: Игорь Пантин © URA.RU В ЯНАО власти увеличили компенсацию за аренду жилья для ямальских детей-сирот с 25 до 40 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «С начала этого года выплата составила 40 тысяч рублей. Воспользоваться мерой поддержки смогут около 50 северян из числа детей-сирот», — сообщает пресс-служба правительства на официальном сайте. Мера поддержки была введена в 2021 году и первоначально составляла 25 тысяч рублей. Право на компенсацию имеют молодые люди от 18 до 23 лет из числа детей-сирот, которые еще не получили жилье.

В ЯНАО власти увеличили компенсацию за аренду жилья для ямальских детей-сирот с 25 до 40 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «С начала этого года выплата составила 40 тысяч рублей. Воспользоваться мерой поддержки смогут около 50 северян из числа детей-сирот», — сообщает пресс-служба правительства на официальном сайте. Мера поддержки была введена в 2021 году и первоначально составляла 25 тысяч рублей. Право на компенсацию имеют молодые люди от 18 до 23 лет из числа детей-сирот, которые еще не получили жилье.