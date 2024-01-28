Пермь вошла в топ городов, где резко выросли цены на квартиры в новостройках

29 января 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Стоимость квадратного метра в Перми стала 128,3 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми выросли цены на первичном рынке жилья. В январе 2024 года стоимость квадратного метра увеличились на 3,6%. Это один из самых высоких показателей по стране, рассказали аналитики федерального портала «Мир квартир». «Больше всего квадратный метр новостроек вырос в цене в Барнауле (+3,6%) и Перми (+3,6%). Его средняя стоимость в январе 2024 года составляет 128,3 тысяч рублей. Средний лот подорожал на 3,9%. Цена квартир в Перми на первичном рынке стала 6,5 млн рублей», — сказано в исследовании. Аналитики отметили, что лидерами по росту цен за квадратный метр стали Череповец (+7,7%), Уфа (+7,1%) и Саранск (+6,5%). В некоторых городах началось снижение стоимости. Речь идет о Санкт-Петербурге (—1,4%), Чите (—0,8%), Севастополе (—0,6%), Кургане (—0,6%), Сургуте (—0,5%), Иркутске (—0,2%) и Мурманске (—0,1%). По мнению генерального директора портала «Мир квартир» Павла Луценко, тренд на снижение цен продолжится в феврале и марте. Это связано с тем, что банки сократили количество застройщиков-партнеров и стали меньше выдавать льготную ипотеку с пониженной процентной ставкой.

В Перми выросли цены на первичном рынке жилья. В январе 2024 года стоимость квадратного метра увеличились на 3,6%. Это один из самых высоких показателей по стране, рассказали аналитики федерального портала «Мир квартир». «Больше всего квадратный метр новостроек вырос в цене в Барнауле (+3,6%) и Перми (+3,6%). Его средняя стоимость в январе 2024 года составляет 128,3 тысяч рублей. Средний лот подорожал на 3,9%. Цена квартир в Перми на первичном рынке стала 6,5 млн рублей», — сказано в исследовании. Аналитики отметили, что лидерами по росту цен за квадратный метр стали Череповец (+7,7%), Уфа (+7,1%) и Саранск (+6,5%). В некоторых городах началось снижение стоимости. Речь идет о Санкт-Петербурге (—1,4%), Чите (—0,8%), Севастополе (—0,6%), Кургане (—0,6%), Сургуте (—0,5%), Иркутске (—0,2%) и Мурманске (—0,1%). По мнению генерального директора портала «Мир квартир» Павла Луценко, тренд на снижение цен продолжится в феврале и марте. Это связано с тем, что банки сократили количество застройщиков-партнеров и стали меньше выдавать льготную ипотеку с пониженной процентной ставкой.