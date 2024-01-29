Курганец, отсидевший срок за использование рабского труда, хочет снять судимость

Суд ы Кургане рассмотрит жалобу бывшего «рабовладельца» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Куртамышского округа (Курганская область) Александр Комаров, который был осужден за использование рабского труда граждан с применением насилия, хочет снять судимость. В настоящее время мужчина подал апелляцию на отказ первой инстанции на его ходатайство. Данная информация появилась в системе ГАС «Правосудие».

«Уголовные дела — апелляция. Комаров А.С. Материал — о снятии судимости», — сообщает картотека курганского облсуда. В перечне статей указана ст. 127.2 ч.2 пп.а,г,д УК РФ (использование рабского труда с применением силы в отношении двух и более человек с изъятием документов).

Редакция обратилась за разъяснениями в прокуратуру области. В ведомстве ответили, что отбывший наказание мужчина подал соответствующую просьбу. Куртамышский районный суд ему в ходатайстве отказал, теперь он пытается опротестовать данное решение.

Комарова признали виновным в использовании рабского труда в 2016 году. Мужчина вместе с группой помощников заставлял местных жителей и иностранцев работать на его фермах и земельных участках. Несогласных избивали, убегавших из хозяйств Комарова ловили и силой возвращали обратно. Мужчина получил в качестве наказания восемь лет колонии.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский суд вынес приговор трем мужчинам, которых обвинили в использовании рабского труда более 20 человек в Куртамышском районе. Все они получили разные сроки. Еще один участник преступлений избежал наказания по причине своей смерти.