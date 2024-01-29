29 января 2024

Курганец, отсидевший срок за использование рабского труда, хочет снять судимость

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по уголовному делу Илья Рожкова. Курган, судебное заседание, судья, суд
Суд ы Кургане рассмотрит жалобу бывшего «рабовладельца» Фото:

Житель Куртамышского округа (Курганская область) Александр Комаров, который был осужден за использование рабского труда граждан с применением насилия, хочет снять судимость. В настоящее время мужчина подал апелляцию на отказ первой инстанции на его ходатайство. Данная информация появилась в системе ГАС «Правосудие».

«Уголовные дела — апелляция. Комаров А.С. Материал — о снятии судимости», — сообщает картотека курганского облсуда. В перечне статей указана ст. 127.2 ч.2 пп.а,г,д УК РФ (использование рабского труда с применением силы в отношении двух и более человек с изъятием документов).

Редакция обратилась за разъяснениями в прокуратуру области. В ведомстве ответили, что отбывший наказание мужчина подал соответствующую просьбу. Куртамышский районный суд ему в ходатайстве отказал, теперь он пытается опротестовать данное решение.

Комарова признали виновным в использовании рабского труда в 2016 году. Мужчина вместе с группой помощников заставлял местных жителей и иностранцев работать на его фермах и земельных участках. Несогласных избивали, убегавших из хозяйств Комарова ловили и силой возвращали обратно. Мужчина получил в качестве наказания восемь лет колонии.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский суд вынес приговор трем мужчинам, которых обвинили в использовании рабского труда более 20 человек в Куртамышском районе. Все они получили разные сроки. Еще один участник преступлений избежал наказания по причине своей смерти.

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Житель Куртамышского округа (Курганская область) Александр Комаров, который был осужден за использование рабского труда граждан с применением насилия, хочет снять судимость. В настоящее время мужчина подал апелляцию на отказ первой инстанции на его ходатайство. Данная информация появилась в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — апелляция. Комаров А.С. Материал — о снятии судимости», — сообщает картотека курганского облсуда. В перечне статей указана ст. 127.2 ч.2 пп.а,г,д УК РФ (использование рабского труда с применением силы в отношении двух и более человек с изъятием документов). Редакция обратилась за разъяснениями в прокуратуру области. В ведомстве ответили, что отбывший наказание мужчина подал соответствующую просьбу. Куртамышский районный суд ему в ходатайстве отказал, теперь он пытается опротестовать данное решение. Комарова признали виновным в использовании рабского труда в 2016 году. Мужчина вместе с группой помощников заставлял местных жителей и иностранцев работать на его фермах и земельных участках. Несогласных избивали, убегавших из хозяйств Комарова ловили и силой возвращали обратно. Мужчина получил в качестве наказания восемь лет колонии. Ранее URA.RU сообщало, что курганский суд вынес приговор трем мужчинам, которых обвинили в использовании рабского труда более 20 человек в Куртамышском районе. Все они получили разные сроки. Еще один участник преступлений избежал наказания по причине своей смерти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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