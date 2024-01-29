Пермский экс-депутат Ушаков устроился в предвыборный штаб Путина

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Депутаты Пермской городской Думы и сотрудники Администрации города. Пермь, ушаков денис
Ушаков проиграл выборы в думу в 2021 году Фото:

Бывший депутат городской думы Перми Денис Ушаков получил работу в предвыборном штабе кандидата в президенты России Владимира Путина. Об этом сообщают СМИ,

«В пермскую политику в вернулся экс-депутат гордумы Денис Ушаков. Его наняли для работы в предвыборном штабе первого зарегистрированного на выборы президента России кандидата», — сообщает telegram-канал Properm со ссылкой на свои источники. Официально изданию назначение не подтвердили.

Как сообщили собеседники издания, Ушаков должен взаимодействовать с оборонными и промышленными предприятиями. Перед ним поставлена задача обеспечить стопроцентную явку среди заводчан и технической интеллигенции.

Ушаков был депутатом гордумы Перми с 2014 по 2017 год. После того, как он проиграл выборы в 2021 году, экс-депутат ушел работать в строительный бизнес.

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Бывший депутат городской думы Перми Денис Ушаков получил работу в предвыборном штабе кандидата в президенты России Владимира Путина. Об этом сообщают СМИ, «В пермскую политику в вернулся экс-депутат гордумы Денис Ушаков. Его наняли для работы в предвыборном штабе первого зарегистрированного на выборы президента России кандидата», — сообщает telegram-канал Properm со ссылкой на свои источники. Официально изданию назначение не подтвердили. Как сообщили собеседники издания, Ушаков должен взаимодействовать с оборонными и промышленными предприятиями. Перед ним поставлена задача обеспечить стопроцентную явку среди заводчан и технической интеллигенции. Ушаков был депутатом гордумы Перми с 2014 по 2017 год. После того, как он проиграл выборы в 2021 году, экс-депутат ушел работать в строительный бизнес.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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