Пермский экс-депутат Ушаков устроился в предвыборный штаб Путина

Ушаков проиграл выборы в думу в 2021 году Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший депутат городской думы Перми Денис Ушаков получил работу в предвыборном штабе кандидата в президенты России Владимира Путина. Об этом сообщают СМИ,

«В пермскую политику в вернулся экс-депутат гордумы Денис Ушаков. Его наняли для работы в предвыборном штабе первого зарегистрированного на выборы президента России кандидата», — сообщает telegram-канал Properm со ссылкой на свои источники. Официально изданию назначение не подтвердили.

Как сообщили собеседники издания, Ушаков должен взаимодействовать с оборонными и промышленными предприятиями. Перед ним поставлена задача обеспечить стопроцентную явку среди заводчан и технической интеллигенции.

Ушаков был депутатом гордумы Перми с 2014 по 2017 год. После того, как он проиграл выборы в 2021 году, экс-депутат ушел работать в строительный бизнес.