Пермский экс-депутат получил должность в крупной компании

Экс-депутат Пермской думы Денис Ушаков стал советником директора в «Девелопмент-Юг»

Ушаков будет привлекать рабочих к льготным программам ипотек Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший депутат Пермской городской думы Денис Ушаков получил должность советника директора крупного застройщика «Девелопмент-Юг». На новом месте советник будет предлагать работникам промышленных предприятий Пермского края программы льготных ипотек.

«В настоящий момент очень важной задачей промышленных предприятий является привлечение новых специалистов и создание условий для сохранения существующих квалифицированных кадров. Решение жилищного вопроса является серьезным стимулом для работников», — передает слова Ушакова «Коммерсантъ-Прикамье».

Сейчас «Девелопмент-Юг» занимается строительством жилья в микрорайоне «Ива-1» в Мотовилихе. Также компания взялась за возведение жилого комплекса «Мы» в Кондратово, однако летом текущего года отложила начало работ из-за экономической ситуации.

Денис Ушаков был депутатом гордумы Перми с 2014 по 2017 год. Позже был руководителем в управлении капстроительства муниципалитета и в управлении экспертизы и аналитики в думе. В 2021 году участвовал в выборах городскую думу, но проиграл.