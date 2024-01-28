Спикер думы Тюмени Иванова завершила аппаратные чистки

В думе Тюмени завершились чистки аппарата
Новый спикер Тюменской городской думы Светлана Иванова завершила чистки в аппарате. На протяжении нескольких месяцев она избавлялась от команды прошлого председателя думы Евгения Заболотного. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменского политического бомонда.
«Под увольнение должны были попасть еще несколько человек, но у нового председателя закончилась „скамейка запасных“: ставить на освобожденные должности было бы некого. Поэтому пока чистки закончены», — делятся собеседники агентства.
С момента вступления Ивановой в должность (10 сентября 2023 года) думу Тюмени покинули:
- Руководитель аппарата гордумы Ольга Векшина;
- Начальник отдела экономической и правовой экспертизы Иван Дзуман;
- Начальник информационно-аналитического отдела Андрей Шушков
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