Спикер думы Тюмени Иванова завершила аппаратные чистки

Аппарат гордумы Тюмени перестанут покидать сотрудники

29 января 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

В думе Тюмени завершились чистки аппарата Фото: Денис Моргунов © URA.RU Новый спикер Тюменской городской думы Светлана Иванова завершила чистки в аппарате. На протяжении нескольких месяцев она избавлялась от команды прошлого председателя думы Евгения Заболотного. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменского политического бомонда. «Под увольнение должны были попасть еще несколько человек, но у нового председателя закончилась „скамейка запасных“: ставить на освобожденные должности было бы некого. Поэтому пока чистки закончены», — делятся собеседники агентства. С момента вступления Ивановой в должность (10 сентября 2023 года) думу Тюмени покинули: Руководитель аппарата гордумы Ольга Векшина;

Начальник отдела экономической и правовой экспертизы Иван Дзуман;

Начальник информационно-аналитического отдела Андрей Шушков

Новый спикер Тюменской городской думы Светлана Иванова завершила чистки в аппарате. На протяжении нескольких месяцев она избавлялась от команды прошлого председателя думы Евгения Заболотного. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменского политического бомонда. «Под увольнение должны были попасть еще несколько человек, но у нового председателя закончилась „скамейка запасных“: ставить на освобожденные должности было бы некого. Поэтому пока чистки закончены», — делятся собеседники агентства. С момента вступления Ивановой в должность (10 сентября 2023 года) думу Тюмени покинули: