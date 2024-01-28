28 января 2024
27 января 2024

Спикер думы Тюмени Иванова завершила аппаратные чистки

Аппарат гордумы Тюмени перестанут покидать сотрудники
© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума. Тюмень, тюменская городская дума, гордума, депутаты, гордума тюмень
В думе Тюмени завершились чистки аппарата Фото:

Новый спикер Тюменской городской думы Светлана Иванова завершила чистки в аппарате. На протяжении нескольких месяцев она избавлялась от команды прошлого председателя думы Евгения Заболотного. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменского политического бомонда.

«Под увольнение должны были попасть еще несколько человек, но у нового председателя закончилась „скамейка запасных“: ставить на освобожденные должности было бы некого. Поэтому пока чистки закончены», — делятся собеседники агентства.

С момента вступления Ивановой в должность (10 сентября 2023 года) думу Тюмени покинули:

  • Руководитель аппарата гордумы Ольга Векшина;
  • Начальник отдела экономической и правовой экспертизы Иван Дзуман;
  • Начальник информационно-аналитического отдела Андрей Шушков

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Новый спикер Тюменской городской думы Светлана Иванова завершила чистки в аппарате. На протяжении нескольких месяцев она избавлялась от команды прошлого председателя думы Евгения Заболотного. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменского политического бомонда. «Под увольнение должны были попасть еще несколько человек, но у нового председателя закончилась „скамейка запасных“: ставить на освобожденные должности было бы некого. Поэтому пока чистки закончены», — делятся собеседники агентства. С момента вступления Ивановой в должность (10 сентября 2023 года) думу Тюмени покинули:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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