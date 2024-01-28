28 января 2024
27 января 2024

В Тюмени на объездной столкнулись фуры

© Служба новостей «URA.RU»
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По данным сервиса 2ГИС, на участке, где произошла авария, наблюдается небольшая пробка Фото:

В Тюмени на улице Федюнинского столкнулись две фуры. В результате ДТП пострадал водителей одного из большегрузов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«От удара один из грузовиков отбросило на ограждение. Один из водителей пострадал, обстоятельства аварии устанавливаются», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

Причиной ДТП стало нарушение дистанции. По данным сервиса 2ГИС, на участке, где произошла авария, наблюдается небольшая пробка.

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В Тюмени на улице Федюнинского столкнулись две фуры. В результате ДТП пострадал водителей одного из большегрузов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «От удара один из грузовиков отбросило на ограждение. Один из водителей пострадал, обстоятельства аварии устанавливаются», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. Причиной ДТП стало нарушение дистанции. По данным сервиса 2ГИС, на участке, где произошла авария, наблюдается небольшая пробка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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