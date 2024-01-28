В Тюмени на объездной столкнулись фуры

29 января 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

По данным сервиса 2ГИС, на участке, где произошла авария, наблюдается небольшая пробка Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени на улице Федюнинского столкнулись две фуры. В результате ДТП пострадал водителей одного из большегрузов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «От удара один из грузовиков отбросило на ограждение. Один из водителей пострадал, обстоятельства аварии устанавливаются», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. Причиной ДТП стало нарушение дистанции. По данным сервиса 2ГИС, на участке, где произошла авария, наблюдается небольшая пробка.

В Тюмени на улице Федюнинского столкнулись две фуры. В результате ДТП пострадал водителей одного из большегрузов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «От удара один из грузовиков отбросило на ограждение. Один из водителей пострадал, обстоятельства аварии устанавливаются», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. Причиной ДТП стало нарушение дистанции. По данным сервиса 2ГИС, на участке, где произошла авария, наблюдается небольшая пробка.