В Тюмени на объездной столкнулись фуры

По данным сервиса 2ГИС, на участке, где произошла авария, наблюдается небольшая пробка
В Тюмени на улице Федюнинского столкнулись две фуры. В результате ДТП пострадал водителей одного из большегрузов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«От удара один из грузовиков отбросило на ограждение. Один из водителей пострадал, обстоятельства аварии устанавливаются», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.
Причиной ДТП стало нарушение дистанции. По данным сервиса 2ГИС, на участке, где произошла авария, наблюдается небольшая пробка.
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