01 октября 2025

В Тюменском экопарке появилась новая локация для семейного отдыха с альпаками. Фото

В Тюмени 1 октября открылся парк с альпаками «Симба»
© Служба новостей «URA.RU»
Парк альпак «Симба» расположился на территории экопарка «Затюменский»
Парк альпак «Симба» расположился на территории экопарка «Затюменский»

В Тюмени начал работу новый парк альпак «Симба», который стал семейным центром отдыха и общения с животными. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. Парк расположен на территории «Затюменского» экопарка.

«Это целая концепция. Здесь можно как понаблюдать за обитателями, так и прикоснуться к ним, узнать об их образе жизни, привычках и особенностях ухода», — рассказал мэр в своем telegram-канале.

Парк впервые открылся для посетителей 1 октября. Мэр подчеркнул, что проект парка был впервые представлен общественности во время III Международного бизнес-форума «СУП» в августе. 

© Служба новостей «URA.RU»
