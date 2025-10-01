Парк альпак «Симба» расположился на территории экопарка «Затюменский»
В Тюмени начал работу новый парк альпак «Симба», который стал семейным центром отдыха и общения с животными. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. Парк расположен на территории «Затюменского» экопарка.
«Это целая концепция. Здесь можно как понаблюдать за обитателями, так и прикоснуться к ним, узнать об их образе жизни, привычках и особенностях ухода», — рассказал мэр в своем telegram-канале.
Парк впервые открылся для посетителей 1 октября. Мэр подчеркнул, что проект парка был впервые представлен общественности во время III Международного бизнес-форума «СУП» в августе.
