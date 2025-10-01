Соцсети убили «Мисс Тюмень»: почему красавицам больше не нужны короны

Когда-то конкурсы красоты в Тюмени собирали аншлаги и дарили поклонникам «Мисс Россию» и «Мисс Мира». Сегодня — пустые залы и девчонки, которых нужно еще уговаривать выйти на подиум. Почему индустрия, на которую молились миллионы, оказалась на грани исчезновения, и как на самом деле выбирали королев? Директор модельного агентства «Эфа» Анна Воронова вспомнила закулисье, скандалы и громкие победы на известных конкурсах.
Анна, вы — известная фигура в модельном бизнесе Тюмени. С чего начался ваш путь в этой сфере?
В сферу я попала по приглашению руководства местного телеканала, которому принадлежал тюменский конкурс красоты «Имидж». Он уже существовал несколько лет и подарил нам победительницу «Мисс Россия» и «Мисс Мира» Ксению Сухинову. На тот момент в стране был подъем этой индустрии, и мне поставили задачу ехать в Москву, договариваться с модельными агентствами и искать выходы на международные контракты. Ну и организовывать конкурс «Мисс Тюмень» здесь. До этого я никакого отношения к моделингу не имела, и пришлось быстро вникать.
Вы помните первый конкурс, который прошел под вашим руководством?
Это был 2008 год. Тогда победила Наталья Лысова. Само шоу шло четыре с лишним часа. Ведущим мы пригласили Сергея Зверева — в то время это считалось нереальным пиком моды. Поскольку это был мой первый конкурс, я не до конца понимала, как и что мне делать. Тогда Зверев подошел ко мне и сказал: «Знаешь, что?! Ты должна сидеть в жюри и раздавать указания в наушник, а не носиться, как белка в колесе».
Проект закрыли около десяти лет назад, почему так произошло?
В 2012 году я покинула «Имидж», затем его провели в последний раз в 2014 году, и потом все сошло на нет. С тех пор в Тюмени нет своего конкурса красоты, победительница которого могла бы представлять город на «Мисс Россия». Почему? Все просто. Для этого нужны средства, партнеры, нужны площадки. Все это упирается в деньги.
Многие не верят в честность судейства и обвиняют руководство конкурсов в продажности. Так ли это на самом деле?
В нашем, тюменском, конкурсе не было заинтересованных лиц. Нас часто обвиняли в том, что все куплено. Но я, как директор, выбирала ту, которая сможет представить город на «Мисс Россия» и далее получить международные контракты. У меня была такая цель. В каждом потоке участниц «Имиджа» были девчонки, которые ехали на столичный конкурс. Были даже года, когда претенденток было несколько, и они входили в десятку или даже тройку финалисток.
Глядя на девушку, можно сразу сказать, что она будущая победительница?
Сейчас всех участниц заставляют заводить соцсети, записывать видео, постить фото, чтобы конкурсанток можно было рассмотреть со всех ракурсов. Зритель может оценить внешность и проходку, судьи же напрямую общаются с девчонками и оценивают, что это за человек. Для этого нужно уметь разговаривать, улыбаться, поддерживать диалог. Это все учитывается по итогу. Мы видим внешнюю оболочку, а жюри стараются заглянуть внутрь. На глобальных конкурсах есть индивидуальное интервью, чтобы можно было понимать, про что девушка.
Знаете, конкурс красоты – это всегда, светит сегодня твоя звезда или нет. Выспалась ли ты сегодня или нет. Улыбнулась ты сегодня правильно или нет. Конкурс – это внутренняя история, это когда ты не хуже и не лучше остальных.
А правда ли, что есть мода на типаж?
Когда судят «Мисс России», отслеживаются тенденции мировых конкурсов, и жюри смотрит, какой типаж сейчас в тренде. Сегодня — мулатки, завтра — блондинки, послезавтра — брюнетки. Ставка всегда делается на ту, которая сможет пойти дальше и представить страну. Да ит не в одной внешности дело. Иногда публике кажется, что выбрали какую-то уродину, а она заходит и разносит все своей харизмой. Любая может стать звездой. И финансы здесь ни при чем. Все зависит от харизмы.
Вы приложили руку к тому, что наша землячка, Яна Добровольская, завоевала корону «Мисс Россия-2016». Знали ли вы заранее, что она победит?
На каждую свою девочку, которую отправляю на этот конкурс, я делаю ставки и считаю, что она победительница. Яна уже была в Москве и где-то за неделю до финала мне позвонили и сказали, что срочно нужно подписать какие-то документы. И тогда я поняла, что мы где-то очень близко. В день ее победы с нами из Тюмени приехало порядка 20 человек. У нас была такая мощная группа поддержки!
Потом уже, когда Яна готовилась на «Мисс Мира», мы понимали, что не добьемся высоких результатов, потому что на тот момент у нее был слабый английский. И, да, победы не случилась.
Нельзя игнорировать тот факт, что сейчас все больше девчонок улучшают свою внешность с помощью косметологов и идут на конкурс уже «подготовленными». Как вы к этому относитесь?
Если девушка участвует в конкурсе до 23 лет (возрастной предел на «Мисс Россия» — прим. ред.), то пусть это будет чистое, свежее, свое лицо. Однако был у меня случай, когда я отправляла двух девчонок в Москву, но у одной форма носа была не та. Организаторы мне говорят: «Ань, птичий нос — не берем». Я звоню косметологу и говорю, что нам нужно кое-что поправить. Обошлись простейшей процедурой, без ножей. В итоге девочка дошла до десятки финалисток на «Мисс Россия».
Поговорим о закулисной жизни участниц. Многие уверены, что конкурсы красоты — это токсичная среда…
Никаких стекол в туфлях, никаких сломанных каблуков, порчи реквизита и тем более членовредительства. Это бред. Да, как и в любом другом коллективе, среди участниц есть коалиции. Это нормально. Но когда девочки идут туда, они осознают, что им нужно лишь показать себя, работать на себя. И не факт, что если ты кого-то «уберешь», жюри выберет тебя. Кроме того, если будут какие-то конфликты, зачинщицу исключат первую. Это знают все.
А еще говорят, что конкурсы красоты тесно связаны с темой экскорта...
Нет. Сейчас это все отслеживается. Если девушка попадает в ТОП-50 по стране, ее обязательно пробивают на предмет эскорта. Также и с откровенными фотографиями в соцсетях — они все подчищаются. И иногда девушке проще отказать, чем взять ее несмотря на все достоинства. Это очень важно для статусной истории конкурса в принципе.
Почему конкурсы красоты больше не такие популярные?
Если раньше зрители приходили посмотреть на красоток в купальниках и искали себе невест, то сейчас, с появлением интернета все свои прелести можно показывать там. Популярность конкурсов сильно снизилась. Они вымирают. Когда-то это было круто, сейчас же молодые девчонки редко идут туда, их еще надо уговаривать. То у нее учеба, то у нее парень, то ей неинтересно. Конкурсы остались популярны у дам 35+, они, да, закрывают какие-то гештальты. Но молодые девочки — нет.
Тенденция такова, что сегодня даже моделей ищут по соцсетям — твой профиль тебя «продает». Крупные конкурсы никогда не вымрут, потому что это имиджевая и статусная история для страны. Но региональные потихоньку загнутся. Потому что в них, увы, больше нет необходимости.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!