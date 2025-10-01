Возле ЖД вокзала в Тюмени соберется спецтехника экстренных служб

В рамках мероприятия будет задействована спецтехника экстренных служб
В Тюмени 2 октября на территории, прилегающей к улице Привокзальной, будут проведены практические занятия в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.
«В ходе мероприятий будет задействована специальная техника экстренных служб. Просим соблюдать спокойствие», — говорится в telegram-канале ведомства.
В рамках учений планируется использование специализированной техники оперативных служб. Мероприятие пройдет с 09:00 до 11:00.
