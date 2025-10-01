Штормовой ветер, дождь и мокрый снег накроют Тюмень

Порывы ветра будут достигать 20 м/с
В Тюменской области 2 октября весь день будет облачно, ожидается мокрый снег и дождь. Днем воздух прогреется до +6 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе.
«В четверг 2 октября на юге Тюменской области облачно. Ночью 0, +5. Днем +1, +6 градусов. Дождь, мокрый снег», — говорится на официальном сайте ведомства.
По данным специалистов, в течение суток в регионе сохранится северный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Влажность воздуха составит 77%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!