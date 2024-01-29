Жена вагнеровца, объявленного в розыск из-за изнасилования, рассказала, где его задержали

Свердловские вагнеровцы, подозреваемые в изнасиловании, прятались у родных

29 января 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

Иван Комаров и Роман Калмыков побывали на СВО Фото: соцсети Романа Калмыкова Бойцов ЧВК «Вагнер» Ивана Комарова и Романа Калмыкова, подозреваемых в изнасиловании свердловчанки, поймали в Североуральске. Там они могли находиться у родных Комарова, сообщила URA.RU его супруга Алена. «Да, моего мужа задержали вчера (28 января — прим. URA.RU). В Североуральске у Вани живут родственники. Возможно, они были там», — считает жена. Когда ее мужа объявили в розыск, она была в роддоме. Мужчины отправились на фронт в 2023 году. Ранее они оба были судимы. С СВО Комаров и Калмыков вернулись в апреле того же года. «Мы с Ваней в браке с 2019 года. На днях у нас родился третий ребенок», — добавила Алена Комарова. Ее муж работал автомехаником в Екатеринбурге. По ее словам, Иван давно знаком с Романом. С фронта они вернулись в один день. «Между ними никогда не было ссор. Роман иногда приходил к нам в гости. Когда нам что-то нужно было, он помогал», — сообщила жена задержанного. Комарова добавила, что знакома с девушкой Марией (имя изменено), которая написала заявление в полицию на ее супруга и его друга. «Ваня и Рома в ночь на 21 января выпивали в квартире моего мужа. Она сама туда зачем-то поехала. Таксистка, которая ее туда возила, сказала, что Мария была в приподнятом настроении. Потом я спросила у Маши, зачем она поехала к моему мужу — на что она сказала, чтобы я не говорила об этом ее супругу. Завязался конфликт. Через пару дней Ваня и Рома поехали к ней, чтобы разобраться во всем. На следующий день (25 января — прим. URA.RU) она написала заявление», — рассказала девушка. И добавила, что сестра Ивана просила Марию забрать заявление из полиции. Корреспонденту URA.RU не удалось оперативно связаться с Марией. Она не взяла трубку. И не ответила на сообщение в мессенджере. Калмыков и Комаров были объявлены в розыск 26 января. По неофициальной версии, они изнасиловали девушку и украли у нее два телефона. Ориентировки на мужчин были опубликованы в местных сообществах в соцсетях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бойцов ЧВК «Вагнер» Ивана Комарова и Романа Калмыкова, подозреваемых в изнасиловании свердловчанки, поймали в Североуральске. Там они могли находиться у родных Комарова, сообщила URA.RU его супруга Алена. «Да, моего мужа задержали вчера (28 января — прим. URA.RU). В Североуральске у Вани живут родственники. Возможно, они были там», — считает жена. Когда ее мужа объявили в розыск, она была в роддоме. Мужчины отправились на фронт в 2023 году. Ранее они оба были судимы. С СВО Комаров и Калмыков вернулись в апреле того же года. «Мы с Ваней в браке с 2019 года. На днях у нас родился третий ребенок», — добавила Алена Комарова. Ее муж работал автомехаником в Екатеринбурге. По ее словам, Иван давно знаком с Романом. С фронта они вернулись в один день. «Между ними никогда не было ссор. Роман иногда приходил к нам в гости. Когда нам что-то нужно было, он помогал», — сообщила жена задержанного. Комарова добавила, что знакома с девушкой Марией (имя изменено), которая написала заявление в полицию на ее супруга и его друга. «Ваня и Рома в ночь на 21 января выпивали в квартире моего мужа. Она сама туда зачем-то поехала. Таксистка, которая ее туда возила, сказала, что Мария была в приподнятом настроении. Потом я спросила у Маши, зачем она поехала к моему мужу — на что она сказала, чтобы я не говорила об этом ее супругу. Завязался конфликт. Через пару дней Ваня и Рома поехали к ней, чтобы разобраться во всем. На следующий день (25 января — прим. URA.RU) она написала заявление», — рассказала девушка. И добавила, что сестра Ивана просила Марию забрать заявление из полиции. Корреспонденту URA.RU не удалось оперативно связаться с Марией. Она не взяла трубку. И не ответила на сообщение в мессенджере. Калмыков и Комаров были объявлены в розыск 26 января. По неофициальной версии, они изнасиловали девушку и украли у нее два телефона. Ориентировки на мужчин были опубликованы в местных сообществах в соцсетях.