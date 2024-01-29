Екатеринбургские школьники проломили череп подростку по просьбе подруги

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Улицы города. Курган, драка, дети, школьники, разборки, уличная драка
Брошенная школьница попросила друзей разобраться с бывшим парнем (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге подростки избили бейсбольной битой и запинали бывшего парня подруги. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Двое несовершеннолетних 2008 и 2009 года рождения нанесли телесные повреждения подростку, после чего скрылись с места происшествия. Сотрудниками полиции были установлены и задержаны нападавшие. Ими оказались обучающиеся 7 и 8 класса», — говорится в сообщении.

Также известно, что у пострадавшего 17-летнего парня произошел конфликт с 14-летней бывшей девушкой. После чего она попросила своих друзей заступиться за нее и они обманом заманили парня в подъезд дома на Билимбаевской, где произошло нападение.

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В Екатеринбурге подростки избили бейсбольной битой и запинали бывшего парня подруги. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Двое несовершеннолетних 2008 и 2009 года рождения нанесли телесные повреждения подростку, после чего скрылись с места происшествия. Сотрудниками полиции были установлены и задержаны нападавшие. Ими оказались обучающиеся 7 и 8 класса», — говорится в сообщении. Также известно, что у пострадавшего 17-летнего парня произошел конфликт с 14-летней бывшей девушкой. После чего она попросила своих друзей заступиться за нее и они обманом заманили парня в подъезд дома на Билимбаевской, где произошло нападение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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