Екатеринбургские школьники проломили череп подростку по просьбе подруги

В Екатеринбурге подростки избили бейсбольной битой и запинали бывшего парня подруги. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
«Двое несовершеннолетних 2008 и 2009 года рождения нанесли телесные повреждения подростку, после чего скрылись с места происшествия. Сотрудниками полиции были установлены и задержаны нападавшие. Ими оказались обучающиеся 7 и 8 класса», — говорится в сообщении.
Также известно, что у пострадавшего 17-летнего парня произошел конфликт с 14-летней бывшей девушкой. После чего она попросила своих друзей заступиться за нее и они обманом заманили парня в подъезд дома на Билимбаевской, где произошло нападение.
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