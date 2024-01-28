28 января 2024
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26 января 2024

В больницы ЯНАО поступит почти 500 единиц медоборудования

© Служба новостей «URA.RU»
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В больницы Ямала закупили 475 единиц медицинского оборудования Фото:

Власти ЯНАО закупили медицинское оборудование для оснащения больниц региона. Часть оборудования уже начало поступать в клиники региона, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«По программе модернизации первичного звена здравоохранения в регион поступит 458 единиц медицинского оборудования и девять машин для амбулаторных служб. Еще 16 единиц техники закуплено в рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Новоуренгойскую больницу ожидается поступление стабилоплатформы и реабилитационных тренажеров для восстановления после сосудистых катастроф, а также многофункциональных кроватей», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.

Салехардская ОКБ получит передвижной рентген-кабинет, а в Ноябрьске готовится к открытию первое на Ямале паллиативное отделение. Обновления планируются во всех медорганизациях.

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Власти ЯНАО закупили медицинское оборудование для оснащения больниц региона. Часть оборудования уже начало поступать в клиники региона, сообщает пресс-служба окружного правительства. «По программе модернизации первичного звена здравоохранения в регион поступит 458 единиц медицинского оборудования и девять машин для амбулаторных служб. Еще 16 единиц техники закуплено в рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Новоуренгойскую больницу ожидается поступление стабилоплатформы и реабилитационных тренажеров для восстановления после сосудистых катастроф, а также многофункциональных кроватей», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. Салехардская ОКБ получит передвижной рентген-кабинет, а в Ноябрьске готовится к открытию первое на Ямале паллиативное отделение. Обновления планируются во всех медорганизациях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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