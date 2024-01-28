В больницы ЯНАО поступит почти 500 единиц медоборудования

Власти ЯНАО закупили медицинское оборудование для оснащения больниц региона. Часть оборудования уже начало поступать в клиники региона, сообщает пресс-служба окружного правительства.
«По программе модернизации первичного звена здравоохранения в регион поступит 458 единиц медицинского оборудования и девять машин для амбулаторных служб. Еще 16 единиц техники закуплено в рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Новоуренгойскую больницу ожидается поступление стабилоплатформы и реабилитационных тренажеров для восстановления после сосудистых катастроф, а также многофункциональных кроватей», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.
Салехардская ОКБ получит передвижной рентген-кабинет, а в Ноябрьске готовится к открытию первое на Ямале паллиативное отделение. Обновления планируются во всех медорганизациях.
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