Штурмовики поблагодарили пермского губернатора за помощь

Бойцы поблагодарили пермяков за поставку гуманитарных грузов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Военнослужащие из штурмовой бригады «Урал» записали видео с благодарностью к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и жителям региона за отправку гуманитарных грузов. Видео с военнослужащими опубликовано в группе пермского реготделения «Единой России».

«Штурмовая бригада „Урал“ благодарит региональное отделение партии „Едина Россия“ в лице губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, а также всех неравнодушных жителей края за сборы посылок и гуманитарной помощи. Победа будет за нами», — говорит на видео боец. Также он поблагодарил волонтеров «Молодой гвардии», гуманитарного центра Прикамья и Единого центра поддержки.

Пермяки регулярно отправляют крупные партии грузов в зону СВО для военнослужащих земляков. Часто бойцам отправляют бронежилеты, спальники, костюмы, одежду, лекарства. Также неравнодушные жителя Прикамья регулярно собирают большие партии гуманитарных грузов для жителей Северодонецка (ЛНР), с которым край заключил соглашение о восстановлении города.