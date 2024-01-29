Штурмовики поблагодарили пермского губернатора за помощь

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Александр Пылков. Курган, автомат, оружие, военная форма, военный
Бойцы поблагодарили пермяков за поставку гуманитарных грузов Фото:

Военнослужащие из штурмовой бригады «Урал» записали видео с благодарностью к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и жителям региона за отправку гуманитарных грузов. Видео с военнослужащими опубликовано в группе пермского реготделения «Единой России».

«Штурмовая бригада „Урал“ благодарит региональное отделение партии „Едина Россия“ в лице губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, а также всех неравнодушных жителей края за сборы посылок и гуманитарной помощи. Победа будет за нами», — говорит на видео боец. Также он поблагодарил волонтеров «Молодой гвардии», гуманитарного центра Прикамья и Единого центра поддержки.

Пермяки регулярно отправляют крупные партии грузов в зону СВО для военнослужащих земляков. Часто бойцам отправляют бронежилеты, спальники, костюмы, одежду, лекарства. Также неравнодушные жителя Прикамья регулярно собирают большие партии гуманитарных грузов для жителей Северодонецка (ЛНР), с которым край заключил соглашение о восстановлении города.

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Военнослужащие из штурмовой бригады «Урал» записали видео с благодарностью к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и жителям региона за отправку гуманитарных грузов. Видео с военнослужащими опубликовано в группе пермского реготделения «Единой России». «Штурмовая бригада „Урал“ благодарит региональное отделение партии „Едина Россия“ в лице губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, а также всех неравнодушных жителей края за сборы посылок и гуманитарной помощи. Победа будет за нами», — говорит на видео боец. Также он поблагодарил волонтеров «Молодой гвардии», гуманитарного центра Прикамья и Единого центра поддержки. Пермяки регулярно отправляют крупные партии грузов в зону СВО для военнослужащих земляков. Часто бойцам отправляют бронежилеты, спальники, костюмы, одежду, лекарства. Также неравнодушные жителя Прикамья регулярно собирают большие партии гуманитарных грузов для жителей Северодонецка (ЛНР), с которым край заключил соглашение о восстановлении города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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