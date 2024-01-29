Гендиректор РЖД впервые прокомментировал трагедию с котом Твиксом. Видео

Глава РЖД Белозеров: в поездах запретят высаживать животных после ЧП с Твиксом
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Клипарт. Санкт-Петербург, кошка, кот, чубайс, рыжий
Кот Твикс погиб после того, как проводница высадила его на мороз Фото:

За перевозку животных отвечает хозяин, но это не исключает того, что правила перевозки животных необходимо усовершенствовать. Теперь в поездах запретят высаживать питомцев. С таким заявлением выступил гендиректор и председатель правления РЖД Олег Белозеров, комментируя ситуация с котом Твиксом, которого проводница высадила из вагона на мороз, несмотря на наличие билета у хозяина питомца.

«Каждый должен был выполнить свою часть: кот должен был быть закрыт в переноске и не должен был оттуда выйти, владелец должен за этим внимательно следить, как минимум, откликаться на такие вещи», — сказал Олег Белозеров журналисту telegram-канала SHOT. Также глава РЖР отметил, что правила перевозки будут усовершенствованы для того, чтобы пассажиры РЖД могли пользоваться услугой с комфортом. В РЖД запретят высаживать животных.

Трагическая история с котом Твиксом произошла 11 января. Хозяин кота спал, когда питомцу удалось выбраться из переноски. Проводница приняла кота за бездомного и решила высадить на остановке в Кирове, несмотря на то, что на него был куплен билет. Животное разыскивали волонтеры несколько дней, но нашли его уже замерзшего насмерть.

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За перевозку животных отвечает хозяин, но это не исключает того, что правила перевозки животных необходимо усовершенствовать. Теперь в поездах запретят высаживать питомцев. С таким заявлением выступил гендиректор и председатель правления РЖД Олег Белозеров, комментируя ситуация с котом Твиксом, которого проводница высадила из вагона на мороз, несмотря на наличие билета у хозяина питомца. «Каждый должен был выполнить свою часть: кот должен был быть закрыт в переноске и не должен был оттуда выйти, владелец должен за этим внимательно следить, как минимум, откликаться на такие вещи», — сказал Олег Белозеров журналисту telegram-канала SHOT. Также глава РЖР отметил, что правила перевозки будут усовершенствованы для того, чтобы пассажиры РЖД могли пользоваться услугой с комфортом. В РЖД запретят высаживать животных. Трагическая история с котом Твиксом произошла 11 января. Хозяин кота спал, когда питомцу удалось выбраться из переноски. Проводница приняла кота за бездомного и решила высадить на остановке в Кирове, несмотря на то, что на него был куплен билет. Животное разыскивали волонтеры несколько дней, но нашли его уже замерзшего насмерть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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