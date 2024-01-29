Гендиректор РЖД впервые прокомментировал трагедию с котом Твиксом. Видео

Глава РЖД Белозеров: в поездах запретят высаживать животных после ЧП с Твиксом

29 января 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Кот Твикс погиб после того, как проводница высадила его на мороз Фото: Александр Елизаров © URA.RU За перевозку животных отвечает хозяин, но это не исключает того, что правила перевозки животных необходимо усовершенствовать. Теперь в поездах запретят высаживать питомцев. С таким заявлением выступил гендиректор и председатель правления РЖД Олег Белозеров, комментируя ситуация с котом Твиксом, которого проводница высадила из вагона на мороз, несмотря на наличие билета у хозяина питомца. «Каждый должен был выполнить свою часть: кот должен был быть закрыт в переноске и не должен был оттуда выйти, владелец должен за этим внимательно следить, как минимум, откликаться на такие вещи», — сказал Олег Белозеров журналисту telegram-канала SHOT. Также глава РЖР отметил, что правила перевозки будут усовершенствованы для того, чтобы пассажиры РЖД могли пользоваться услугой с комфортом. В РЖД запретят высаживать животных. Трагическая история с котом Твиксом произошла 11 января. Хозяин кота спал, когда питомцу удалось выбраться из переноски. Проводница приняла кота за бездомного и решила высадить на остановке в Кирове, несмотря на то, что на него был куплен билет. Животное разыскивали волонтеры несколько дней, но нашли его уже замерзшего насмерть.

За перевозку животных отвечает хозяин, но это не исключает того, что правила перевозки животных необходимо усовершенствовать. Теперь в поездах запретят высаживать питомцев. С таким заявлением выступил гендиректор и председатель правления РЖД Олег Белозеров, комментируя ситуация с котом Твиксом, которого проводница высадила из вагона на мороз, несмотря на наличие билета у хозяина питомца. «Каждый должен был выполнить свою часть: кот должен был быть закрыт в переноске и не должен был оттуда выйти, владелец должен за этим внимательно следить, как минимум, откликаться на такие вещи», — сказал Олег Белозеров журналисту telegram-канала SHOT. Также глава РЖР отметил, что правила перевозки будут усовершенствованы для того, чтобы пассажиры РЖД могли пользоваться услугой с комфортом. В РЖД запретят высаживать животных. Трагическая история с котом Твиксом произошла 11 января. Хозяин кота спал, когда питомцу удалось выбраться из переноски. Проводница приняла кота за бездомного и решила высадить на остановке в Кирове, несмотря на то, что на него был куплен билет. Животное разыскивали волонтеры несколько дней, но нашли его уже замерзшего насмерть.