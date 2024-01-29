За перевозку животных отвечает хозяин, но это не исключает того, что правила перевозки животных необходимо усовершенствовать. Теперь в поездах запретят высаживать питомцев. С таким заявлением выступил гендиректор и председатель правления РЖД Олег Белозеров, комментируя ситуация с котом Твиксом, которого проводница высадила из вагона на мороз, несмотря на наличие билета у хозяина питомца.
«Каждый должен был выполнить свою часть: кот должен был быть закрыт в переноске и не должен был оттуда выйти, владелец должен за этим внимательно следить, как минимум, откликаться на такие вещи», — сказал Олег Белозеров журналисту telegram-канала SHOT. Также глава РЖР отметил, что правила перевозки будут усовершенствованы для того, чтобы пассажиры РЖД могли пользоваться услугой с комфортом. В РЖД запретят высаживать животных.
Трагическая история с котом Твиксом произошла 11 января. Хозяин кота спал, когда питомцу удалось выбраться из переноски. Проводница приняла кота за бездомного и решила высадить на остановке в Кирове, несмотря на то, что на него был куплен билет. Животное разыскивали волонтеры несколько дней, но нашли его уже замерзшего насмерть.
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