Стало известно сколько курганские бизнесмены вывезли зерна за границу

За границу вывезли более 242 тысяч тонн курганского зерна

Курганские бизнесмены стали продавать в два раза больше зерна в Китай Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские бизнесмены вывезли в Китай и Казахстан более 242 тысяч тонн пшеницы и ячменя. Об этом сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«До введения ограничений Республикой Казахстан на ввоз пшеницы автомобильным транспортом было экспортировано более 80 тысяч тонн, после введения ограничений — железнодорожным транспортом экспортировано более 100 тысяч тонн. Кроме традиционной пшеницы в 2023 году было экспортировано более 62 тысяч тонн ячменя. Основными странами-импортерами курганского зерна традиционно является Казахстан и Китай», — говорится на сайте ведомства.

Кроме пшеницы и ячменя также спросом пользовались зернобобовые культуры. В частности, было экспортировано более 10 тысяч тонн гороха и чечевицы. Кроме того, было отправлено свыше 11 тысяч тон льна. Отмечается, что несмотря на более высокие требования к качеству зерновой продукции у Китая, экспорт в эту страну вырос более чем в два раза. Также по итогам 2023 года, курганскими семеноводческими хозяйствами было экспортировано более 15 тысяч тонн элитных семян пшеницы, ячменя и овса.

Ранее URA.RU писало, что курганские аграрии назвали культуры, на которых заработали больше денег. По данным департамента АПК региона, самими прибыльными стали гречиха и соя. Также отмечалось, что за год в Курганской области самообеспеченность зерном выросла до 180%, а овощами — до 110%.