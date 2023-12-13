Курганские аграрии назвали культуры, на которых заработали больше денег

Курганские аграрии определили самые прибыльные культуры

14 декабря 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Павел Кощеев сообщил о самых рентабельных культурах, которым пошли на пользу погодные условия и отметил адаптацию аграриев региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Директор департамента агропромышленного комплекса (АПК) в Курганской области Павел Кощеев назвал наиболее маржинальные сельскохозяйственные культуры, которые производят аграрии региона. Информацию об этом с заседания комитета по аграрной политике и природным ресурсам Курганской облдумы передает корреспондент URA.RU. «На совете по АПК, общаясь с аграриями пришли к выводу, что каждая культура по своему экономически целесообразна. <…> Если сравнивать ряд культур — есть более высокомаржинальные продукты. Прежде всего — это гречиха и соя. Это те культуры, которым пошли на пользу погодные условия в этом году. Например, с учетом тех же затрат и технологий рентабельность сои составила 214%», — отметил Кощеев. Также, с его слов, несколько лет назад в регионе выращивалось по две-три культуры, а сейчас производители в хозяйствах возделывают по пять-шесть, адаптируясь к условиям и различным факторам, которые могут возникнуть в определенном году. Также Кощеев заявил, что департамент правительства Курганской области будет продолжать поддерживать приобретение элитных семян. Заканчивая доклад, он отметил, что регион обеспечен основными видами продукции растениеводства и имеет возможность реализовывать значительные объемы за его пределы. Также по его данным за год, уровень самообеспеченности Курганской области зерном составил 180%, а овощами примерно на таком же уровне, как картофель — 110%. Ранее URA.RU писало, что правительство региона окажет поддержку курганским сельхозпроизводителям, которые занимаются производством картофеля и овощей. Из федерального бюджета на эти цели было выделено более 30 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор департамента агропромышленного комплекса (АПК) в Курганской области Павел Кощеев назвал наиболее маржинальные сельскохозяйственные культуры, которые производят аграрии региона. Информацию об этом с заседания комитета по аграрной политике и природным ресурсам Курганской облдумы передает корреспондент URA.RU. «На совете по АПК, общаясь с аграриями пришли к выводу, что каждая культура по своему экономически целесообразна. <…> Если сравнивать ряд культур — есть более высокомаржинальные продукты. Прежде всего — это гречиха и соя. Это те культуры, которым пошли на пользу погодные условия в этом году. Например, с учетом тех же затрат и технологий рентабельность сои составила 214%», — отметил Кощеев. Также, с его слов, несколько лет назад в регионе выращивалось по две-три культуры, а сейчас производители в хозяйствах возделывают по пять-шесть, адаптируясь к условиям и различным факторам, которые могут возникнуть в определенном году. Также Кощеев заявил, что департамент правительства Курганской области будет продолжать поддерживать приобретение элитных семян. Заканчивая доклад, он отметил, что регион обеспечен основными видами продукции растениеводства и имеет возможность реализовывать значительные объемы за его пределы. Также по его данным за год, уровень самообеспеченности Курганской области зерном составил 180%, а овощами примерно на таком же уровне, как картофель — 110%. Ранее URA.RU писало, что правительство региона окажет поддержку курганским сельхозпроизводителям, которые занимаются производством картофеля и овощей. Из федерального бюджета на эти цели было выделено более 30 млн рублей.